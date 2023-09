QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Balko Tech est fière d'annoncer la sortie de la deuxième génération du premier lidar modulaire pour drone au monde, Connectiv ainsi que son application e-Connect.

Après la sortie du e-ONE en 2021, Balko Tech s'est rapidement remis au travail avec son équipe de recherche et développement afin d'améliorer cet outil qui est rapidement devenu un indispensable au près des firmes d'arpentages et des compagnies qui offrent le service de captation de données lidar par drone.

Cette deuxième génération, Connectiv, permet d'interchanger les capteurs, les plateformes inertielles ainsi que les caméras selon les requis de différents projets, permettant ainsi à l'utilisateur de compléter une multitude de projets différents simplement en échangeant les différents modules amovibles, au lieu de faire l'achat d'un tout nouveau système. Le boîtier complètement repensé, comprend également un tout nouveau système de leviers de verrouillage qui rend le changement des différents modules encore plus rapide et facile.

En plus d'un hardware, d'un firmware et d'une interface logicielle améliorée, le Connectiv vient avec une toute nouvelle application nommée e-Connect qui permet de voir les l'informations importantes sur le statut du vol et l'état de la prise de données. Les données peuvent être visualisées à partir d'une tablette au sol pendant que le Connectiv effectue la capture de données en vol.

Maude Pelletier, présidente et fondatrice de Balko nous partage sa vision pour cette deuxième génération de lidar modulaire pour drone, « Depuis ses débuts, Balko Tech vise à démocratiser la capture de données géospatiales en développant des lidars modulaires, avec le Connectiv, nous prenons un pas de plus dans cette direction en rendant ce système encore plus facile d'utilisation et en permettant à l'utilisateur d'avoir encore plus de contrôle sur sa prise de données. »

Pour de plus amples renseignements sur le Connectiv, et sur Balko Tech veuillez consulter le site www.balkotechnologies.com.

À propos de Balko Tech

Balko Tech est le fruit de plusieurs années de recherche et développement accompli par des ingénieurs et scientifiques multidisciplinaires provenant d'une entreprise offrant des services d'acquisition de données lidar, MVT GéoSolutions. La présidente, Maude Pelletier constatait que les différents projets avaient souvent des requis pour des capteurs aux spécifications différentes et que le coût d'acquisition de tels capteurs était assez important. Ainsi Balko Tech a vu le jour en développant le tout premier système qui permet d'interchanger les capteurs lidar de manière simple et efficace, permettant ainsi à sa clientèle d'optimiser leurs équipements ainsi que leurs ressources.

www.balkotechnologies.com

[email protected]

SOURCE Balko Technologies

Renseignements: Sonia Atton, Directrice marketing, [email protected]