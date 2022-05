LANCEMENT DE LA DÉMARCHE RAC96 - UNE VALEUR AJOUTÉE POUR FIDÉLISER LE PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ EN SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE ET POUR SOUTENIR LES EMPLOYEURS

Cette démarche individualisée menant à la qualification a pour objectif de permettre aux personnes ayant une expérience significative en éducation à l'enfance d'accéder à la diplomation. Cette initiative vise à qualifier 6 750 éducatrices et éducateurs, aides-éducatrices et aides-éducateurs à la petite enfance, d'ici le 30 juin 2024.

Portée par le CSMO-ÉSAC, avec la participation financière du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la RAC96 repose sur la collaboration et l'expertise de nombreux partenaires dont la Fédération des cégeps, les centres d'expertise en RAC de Sainte-Foy et de Marie-Victorin, les six réseaux d'employeurs et l'intersyndical.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, soutenir le développement des compétences d'un maximum de travailleuses et de travailleurs et reconnaître leurs acquis fait partie des priorités de notre gouvernement. Cette initiative, qui vise à rehausser les compétences du personnel expérimenté en service de garde éducatif à l'enfance, répond aux besoins de nombreuses familles. Il est primordial de mettre les bouchées doubles dans le domaine de l'éducation à l'enfance pour permettre aux enfants d'atteindre leur plein potentiel et aux parents de bien concilier vie de famille et travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Tout le monde est gagnant : une fois les acquis et les compétences reconnus, le personnel aura de meilleures conditions de travail et le réseau comptera plus de personnel qualifié. Avec le Grand chantier pour les familles, nous avons mis en place une série de mesures pour assurer la présence d'une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant et je suis très heureux de pouvoir compter sur un partenaire comme le Comité sectoriel de main-d'œuvre pour y arriver. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Les avantages de la RAC96 en petite enfance

Cette démarche cible principalement :

Les employeurs : les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées et non subventionnées détenant un permis du ministère de la Famille et qui souhaitent avoir un appui financier afin de soutenir et fidéliser la main-d'œuvre.





Le personnel éducateur expérimenté en emploi d'un des milieux mentionnés ci-dessus souhaitant valoriser leur expérience professionnelle.

Comment s'inscrire ?

Pour inscrire une personne ayant une expérience significative en éducation à l'enfance à la démarche de la RAC96, celle-ci doit préalablement participer à une séance d'information sur la reconnaissance des acquis et des compétences en Techniques d'éducation à l'enfance, offerte dans un cégep participant au projet. En parallèle, elle doit également en parler à son employeur.

L'employeur inscrit ensuite son organisation sur le portail travail-études en petite enfance du CSMO-ÉSAC. Il procède à l'enregistrement de son employée ou employé candidat à la démarche dans son espace web sécurisé.

En fin de démarche, l'employée ou employé qui participera à la RAC96 obtiendra un diplôme après la reconnaissance de toutes les compétences du programme d'études ciblé.

Plus d'informations : https://www.travailetudespetiteenfance.ca/demarche-RAC96

À propos du CSMO-ÉSAC

Organisme autonome reconnu par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et aux organisations collectives du Québec (OBNL et coopératives). Il vise à assurer le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l'élaboration de stratégies d'action et de formation. Il est porteur du Parcours travail études en petite enfance. La CPMT pilote, en collaboration avec le CSMO-ÉSAC, un comité de concertation des partenaires concernés afin de suivre tant le COUD Services de garde éducatifs à l'enfance que la RAC96 pour résoudre les enjeux et ainsi, contribuer au succès de ces initiatives. Pour en savoir plus, visitez-le : www.csmoesac.qc.ca.

