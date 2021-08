Lancement de la démarche de consultation sur la vocation du Centre Pierre-Charbonneau

MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lancera une démarche de consultation sur la vocation du Centre Pierre-Charbonneau lors d'une séance d'information en ligne le lundi 23 août. En collaboration avec la firme de participation citoyenne « Institut du Nouveau Monde », l'arrondissement souhaite consulter la population sur ses aspirations et besoins dans une démarche d'interaction comprenant les activités suivantes :

Une séance d'information publique qui fera office de lancement de la démarche, où les objectifs, les étapes et les activités seront présentés;

Un questionnaire élaboré à partir des constats qui se dégagent du rapport de Barbara Rufo , mandatée en 2018 pour dresser un portrait clair des besoins de la population en matière de sports et loisirs dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve en lien avec les infrastructures disponibles. Les faits saillants de ce rapport seront d'ailleurs présentés lors de la séance d'information. Le questionnaire élaboré aura les objectifs suivants :

établir et confirmer les habitudes de fréquentation actuelle de certains groupes de répondants (ex.: citoyens du quartier, représentants d'organismes, clientèle régionale, jeunes familles, etc.); préciser les besoins et attentes sous forme de grandes thématiques en prévision des deux ateliers d'idéation.

Deux ateliers d'idéation ouverts à tous pour approfondir les thématiques et identifier les priorités d'intervention;

La diffusion publique du rapport de consultation.

Les résidents du quartier, les différents organismes du milieu et les usagers en général seront ainsi invités à participer à cette consultation, mais celle-ci demeure ouverte à tous les citoyens de la ville de Montréal souhaitant contribuer.

« Par l'intermédiaire de cette démarche de consultation, notre objectif est de dresser un portrait clair des besoins et aspirations des citoyens de l'arrondissement pour le Centre Pierre-Charbonneau. Il nous semble primordial de mettre en valeur ce complexe devant la demande croissante d'activités en tous genres. Nous accorderons une attention particulière aux commentaires émis par les organismes du quartier afin de profiter de leurs connaissances sur le terrain et d'assurer une représentation des groupes plus marginalisés », explique le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Contexte sociodémographique

L'arrondissement compte actuellement beaucoup de familles et souhaite développer son offre de service en ce sens grâce à des infrastructures de qualité. D'ici 5 ans, ce sont près de 8 000 nouveaux logements qui seront construits dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. À titre d'exemple, autour de la station de métro Assomption, soit à 600 mètres du Centre Pierre-Charbonneau, 3 000 nouveaux logements verront bientôt le jour. Ces nouveaux résidents s'ajouteront à une population diversifiée et déjà bien implantée.

Le Centre Pierre-Charbonneau

Situé au coeur du Parc olympique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le Centre Pierre-Charbonneau est un complexe multidisciplinaire appartenant à la Ville de Montréal. D'une superficie de 7 187 m², il comprend une palestre avec gradins, une salle omnisports avec gradins, un petit amphithéâtre, des salles polyvalentes et des bureaux. Ouvert à l'année, le centre accueille de nombreuses activités récréatives ainsi que des événements sportifs et culturels s'adressant à une clientèle diversifiée (jeunes, adolescents, aînés, etc.).

Pour plus d'information sur cette démarche, visitez le realisonsmtl.ca/centrepierrecharbonneau et inscrivez-vous à l'infolettre du projet.

