Lancement de la Coopérative de solidarité BivouaQ aventures inclusives - La première agence québécoise de tourisme inclusif

BivouaQ, première agence québécoise de tourisme aventure à voir le jour sous forme de coopérative, va permettre à des personnes en situation de handicap et des personnes sans handicap de participer ensemble à activités de plein air hors sentiers battus. L'agence proposera un calendrier d'activités guidées, solidaires et inclusives telles que la randonnée pédestre, le ski de randonnée, le canot-camping et des voyages d'aventure et de découverte au Québec et à l'étranger.