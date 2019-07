Lancement de la consultation publique « Ensemble pour la vitalité du quartier chinois »

MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie lance une consultation publique sur l'avenir du Quartier chinois. Cette démarche vise à tracer, avec les acteurs de la communauté, un portrait des enjeux et des besoins afin de développer une vision commune de développement.

L'organisation de cette consultation a été confiée au Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM), en raison de son expertise en développement et en animation de processus de consultation pour réaménager l'espace urbain avec et pour les citoyens.

« Cette démarche participative est essentielle. Elle nous permettra de trouver un équilibre entre les besoins des résidents, la préservation culturelle et un dynamisme commercial durable. Sur cette base, l'arrondissement pourra mieux soutenir et valoriser la vie communautaire et commerciale du Quartier chinois » de déclarer Robert Beaudry, conseiller de la ville dans le district de Saint-Jacques, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que

du design.

En partenariat avec le CEUM, l'arrondissement a créé un comité consultatif formé de représentants du milieu afin de joindre un maximum de participants. Le mandat de ce comité est de suivre, valider, bonifier et faire rayonner la consultation. D'ici novembre, plusieurs activités seront organisées afin de recueillir commentaires et idées. Les voici regroupées en grandes étapes :

Août 2019 : Rencontre des résidents, visiteurs et commerçants

Au cours du mois, des animateurs iront à la rencontre des résidents, visiteurs et commerçants dans les rues, grâce à un kiosque mobile de consultation. Ces échanges prévus les 7, 10, 14 et 16 août permettront aux participants d'utiliser une carte du secteur ainsi que d'autres outils pour identifier ce qu'ils estiment être les forces et des défis du quartier. (Les dates pourraient changer selon la météo.)



Automne 2019 : Ateliers de travail avec la communauté

Au cours de l'automne, des sessions de travail seront organisées avec les résidents, ainsi qu'avec les regroupements sociocommunautaires, culturels, d'affaires et autres.

Durant toute la durée de la consultation, il sera aussi possible de participer et de suivre l'avancement des travaux en ligne. Tous les renseignements, les documents complémentaires, ainsi que des outils de sondage et un formulaire Pour nous joindre seront regroupés sur la plateforme Réalisons Montréal. Ceux qui le désirent pourront également y témoigner de l'importance que revêt ce quartier pour eux en partageant des photos, autres souvenirs ou encore leurs aspirations à l'adresse suivante : www.realisonsmtl.ca/quartierchinois.

Enfin, au terme de ces travaux, le Centre d'écologie urbaine de Montréal préparera un rapport de consultation et le déposera au cours de l'hiver 2020.

L'arrondissement de Ville-Marie invite donc tous ceux qui le souhaitent à participer. Ces échanges permettront d'enrichir orientations et projets, d'en faire des gestes porteurs afin d'affirmer le caractère unique du Quartier chinois au cœur du centre-ville.

