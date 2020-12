« Je veux toujours m'assurer que les gens ont accès à d'excellents soins de la peau et à d'excellents produits cosmétiques. Offrir Fenty Skin chez Sephora dans le monde entier, plus Boots et Harvey Nichols, signifie que les gens de partout dans le monde auront maintenant la possibilité de profiter de l'expérience de vente au détail des produits Fenty Skin, en plus de Fenty Beauty, tout cela sous un même toit. » - Rihanna

SAN FRANCISCO, 28 décembre 2020 /CNW/ - Fenty Skin - première marque de soin de la peau de Rihanna - sera désormais disponible chez Sephora, Boots et Harvey Nichols dans des emplacements choisis dans le monde à compter du 26 décembre 2020. Rihanna a développé Fenty Skin en partenariat avec Kendo Brands, un promoteur de produits cosmétiques détenu par LVMH, plus tôt cette année, avec la ferme intention de fournir des solutions simples pour tous les teints et tous les types de peau. Grâce à cette expansion, Fenty Skin deviendra encore plus accessible à un plus grand nombre de consommateurs par l'intermédiaire d'emplacements situés dans 30 pays.

Consultez le communiqué multimédia ici : https://www.multivu.com/players/English/8833951-rihanna-fenty-skin-global-retail-launch/

Fenty Skin représente la nouvelle culture en matière de soins de la peau, offrant à tous des soins propres, simples et efficaces. Chaque produit multitâche est facile à utiliser et regorge de bienfaits. Ils sont conçus pour s'harmoniser avec les produits de maquillage Fenty Beauty et ont été testés sur tous les types de peau et tous les teints pour se compléter de manière harmonieuse. Grâce à l'expansion des activités de détail de Fenty Skin, les acheteurs peuvent facilement naviguer et profiter des produits Fenty Skin et Fenty Beauty sous un même toit.

Inspirée par son style de vie mondial, Rihanna rassemble des ingrédients du monde entier et les associe à des ingrédients de grande puissance en matière de soins de la peau, comme l'acide hyaluronique et le niacinamide, pour des résultats cliniquement démontrés. Elle a accordé la priorité à des formules propres qui sont aussi végétaliennes, exemptes de cruauté envers les animaux, sans gluten et respectueuses de la terre : l'hydratant de jour et écran solaire respecte les récifs coralliens, et l'emballage a accordé la priorité aux matériaux recyclables et aux emballages réutilisables intelligents qui demeurent de facture luxueuse. De plus, elle a rehaussé l'ensemble de l'expérience avec des textures souples et uniques et des fragrances chaudes, délicieuses et sans artifice. Avec Fenty Skin, Rihanna partage ses routines de soins de la peau réelles pour un teint vif et sain le matin comme le soir.

La gamme de Fenty Skin comprend ce qui suit :

Nettoyant Total Clean'r Remove-It-All (25 $), un démaquillant et un nettoyant tout-en-un sous la forme d'une mousse crémeuse pour enlever la saleté, l'huile et le maquillage de longue durée sans assécher la peau.

(25 $), un démaquillant et un nettoyant tout-en-un sous la forme d'une mousse crémeuse pour enlever la saleté, l'huile et le maquillage de longue durée sans assécher la peau. Sérum tonique raffinant les pores Fat Water (28 $), un tonifiant-sérum hybride qui change la donne et cible les pores, améliore l'apparence des taches sombres, illumine, lisse et atténue la brillance -- le tout, sans décaper la peau.

(28 $), un tonifiant-sérum hybride qui change la donne et cible les pores, améliore l'apparence des taches sombres, illumine, lisse et atténue la brillance -- le tout, sans décaper la peau. Écran solaire FPS 30 hydratant invisible et à large spectre Hydra Vizor (35 $, 30 $ pour la recharge), un hydratant et un écran solaire tout-en-un léger, sans huile et véritablement invisible sur tous les teints de peau grâce à sa subtile teinte de rose. Il combat la déshydratation, la décoloration et les taches sombres, et est parfait pour le maquillage -- pas de pelage ni de reflet. De plus, il est rechargeable.

(35 $, 30 $ pour la recharge), un hydratant et un écran solaire tout-en-un léger, sans huile et véritablement invisible sur tous les teints de peau grâce à sa subtile teinte de rose. Il combat la déshydratation, la décoloration et les taches sombres, et est parfait pour le maquillage -- pas de pelage ni de reflet. De plus, il est rechargeable. Crème-gel de nuit Restauration instantanée (40 $, 36 $ pour la recharge), un hydratant en crème-gel riche qui hydrate instantanément, réduisant l'apparence des ridules et des rides pour révéler un teint plus frais et plus clair le matin. En une semaine seulement, l'apparence des pores et des taches sombres est également améliorée. De plus, il est rechargeable.

(40 $, 36 $ pour la recharge), un hydratant en crème-gel riche qui hydrate instantanément, réduisant l'apparence des ridules et des rides pour révéler un teint plus frais et plus clair le matin. En une semaine seulement, l'apparence des pores et des taches sombres est également améliorée. De plus, il est rechargeable. Trousse Fenty Skin Start'r (40 $), une trousse de trois produits, incluant Total Clean'r, Fat Water et Hydra Vizor dans des contenants réduits format voyage.

SOURCE Kendo

Renseignements: Coordonnées : Personnes-ressources en relations publiques : Ali Bucky Dishi, BOLD PR; [email protected]; ou Natalie Krause, BOLD PR; [email protected]