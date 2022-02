Lancement de la Cellule d'action concertée en violence conjugale de Montréal

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) est fière d'annoncer les débuts officiels de la Cellule d'action concertée en violence conjugale de Montréal (C.A.C.VC Montréal). Il s'agit d'une structure visant une intervention rapide et concertée dans les situations à haut risque d'homicide conjugal ou intrafamilial, accompagné ou non de suicide, dans un contexte de violence conjugale.

« L'essence même des cellules d'intervention rapide, c'est la concertation. Par cette collaboration des différents acteurs d'une même région, on se donne les moyens nécessaires pour mettre en place une cellule de crise afin d'intervenir rapidement en cas de besoin. La problématique de la violence conjugale est complexe et c'est important pour notre gouvernement de pouvoir compter sur des alliés qui ont une expertise terrain. Grâce à la mise en place de cette structure, les organismes et partenaires de la région bénéficieront désormais de plus de ressources pour agir efficacement afin d'instaurer un filet de sécurité autour des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, ainsi qu'agir auprès des auteurs », a mentionné Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la Condition féminine.

« La lutte contre la violence conjugale et intrafamiliale est une source de préoccupations constante pour la Ville de Montréal. En soutenant cette initiative dès les premières étapes du projet, aux côtés de Centraide du Grand Montréal et de la Fondation du Grand Montréal, nous voulions agir concrètement pour répondre à une demande importante du milieu. Je tiens à saluer le travail remarquable de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal et l'impressionnante mobilisation de ses membres et partenaires. La Cellule d'action concertée en violence conjugale de Montréal contribuera assurément à améliorer la sécurité des femmes, de leurs enfants et de toutes les victimes de violence conjugale. Continuons d'unir nos forces pour prévenir les féminicides et enrayer la violence dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette cellule d'action concertée voit le jour puisque les membres de la Table se sont retroussés les manches pour travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de partenariat, en s'appuyant sur des principes forts que sont la confiance, la cohésion, l'agilité, l'équité et l'inclusion. « Nous sommes extrêmement fièr.es de l'aboutissement de cet ambitieux projet, et de l'engagement des membres qui ont su relever les défis existants, notamment liés à la complexité de la réalité montréalaise » soutient Monica Dunn, coordonnatrice de la TCVCM.

« Les organismes partenaires de la cellule sont essentiels dans la chaîne de sécurité bâtie autour des personnes se trouvant à haut risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Ils sont responsables d'analyser les demandes d'intervention afin d'évaluer si la situation constitue un risque d'homicide imminent. Si tel est le cas, une cellule de crise est déclenchée, les partenaires se mobilisent rapidement afin de partager entre eux l'information cruciale et coordonner les actions nécessaires à la préservation de la sécurité de la victime et de sa famille » explique Andrée-Anne Perreault-Girard, coordonnatrice-liaison de la C.A.C.VC Montréal.

Les partenaires impliqués dans le projet sont nombreux. On y retrouve notamment, mais non exclusivement, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Centre d'aide aux victimes d'acte criminel (CAVAC), Côté Cour, les services correctionnels, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), les CIUSSS, incluant des instances comme le Directeur de la protection de la Jeunesse (DPJ), les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, les groupes œuvrant auprès des auteurs de violence et les centres de crise.

« Ce type de cellule existe dans d'autres régions du Québec depuis des années et porte un succès fulgurant. La mise en place de la cellule d'action concertée a été possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, Centraide du Grand Montréal et la Fondation du Grand Montréal qui ont donné leur appui dès les premières étapes du projet, ainsi qu'avec le soutien du Secrétariat à la condition féminine, qui permettra d'assurer la pérennité de cette structure de concertation. Nous espérons donc que la C.A.C.VC Montréal pourra tout autant répondre aux besoins sur le terrain et prévenir les féminicides sur le territoire de la métropole »-termine, Mme Dunn.

La Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) a comme mission de réunir et de mobiliser les différents acteurs en travaillant en partenariat et en concertation dans une démarche globale d'analyse, de prévention et d'action qui vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes, des personnes plus vulnérables ou ayant des besoins particuliers, et la responsabilisation des personnes agresseures dans le but de contrer la violence conjugale et ses conséquences. Elle réunit actuellement près de 60 membres de l'ensemble des secteurs intervenant en violence conjugale.

