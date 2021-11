Lancement de la campagne Tu ne m'auras pas au profit de la recherche sur le cancer de l'ovaire

Surnommé le tueur silencieux, le cancer de l'ovaire bouleverse la vie de nombreuses femmes et de leur famille. En 2021, il est estimé que 3 000 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire et que 1 950 femmes en sont décédées. Lorsque ce cancer est détecté à un stade avancé, le taux de survie de 5 ans après le diagnostic est d'environ 29%.

« L'Institut souhaite marquer l'imaginaire collectif avec une campagne menée par des personnes touchées de près ou de loin par la maladie et qui, de manière solidaires, s'élèveront pour dire au cancer de l'ovaire: Tu ne m'auras pas. #Portezlespoir propose un geste concret parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est le traitement de demain », souligne Michelle Brisebois, directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal.

« Depuis plusieurs années, je prête ma voix et mon visage à la recherche sur le cancer de l'ovaire puisque cette cause me touche beaucoup. Soulignant la résilience et la combativité des femmes touchées par la maladie et celles de leur entourage, l'émouvante campagne envoie un message fort de mobilisation contre ce tueur silencieux en portant l'espoir », mentionne Sylvie Moreau.

« Cette collection réunit la force de l'union avec les maillons dont elle est composée, un doux rappel de se connecter à l'essentiel avec la fleur médaillon, sur lequel se pose une perle, ce grain de sable devenu nacre précieux, symbole de résilience. Ensemble, ils sont Espoir, porté par la flamme de la bougie éponyme, et personnifié par tous ceux qui portent ce courage en eux », indique Anne-Marie Chagnon.

À propos de l'Institut du cancer de Montréal

Depuis près de 75 ans, l'Institut du cancer de Montréal, affilié au CRCHUM, favorise la recherche clinique et fondamentale, par le biais de l'enseignement et de la formation. L'Institut soutient financièrement l'innovation et l'excellence en recherche afin de contribuer à trouver de nouveaux traitements contre le cancer. Poussé par ses valeurs d'engagement, de collaboration, d'intégrité, d'excellence, et d'entrepreneurship, l'Institut du cancer de Montréal a pour vision de donner les moyens aux chercheurs de l'axe Cancer du CRCHUM d'aujourd'hui et de demain de vaincre le cancer.

À propos d'Anne-Marie Chagnon

Les bijoux Anne-Marie Chagnon assouvissent les désirs d'expression de soi de celle qui les choisit. Offerts sur cinq continents, ils sont conçus, créés et fabriqués à nos ateliers de Montréal. Nous assumons toutes les étapes de développement du bijou, de la conception à l'expédition, en passant par la mise en marché. Après 25 ans, nous sommes fiers de contribuer à maintenir la tradition de fabrication de bijoux de qualité supérieure au Québec.

