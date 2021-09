Lancement de la campagne publicitaire de l'AREQ : Cap sur la dignité

QUÉBEC, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Surveillez votre téléviseur, vos tablettes et vos journaux, car l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) débarque en grand sur la place publique. En effet, cette grande association de défense des droits des aînés lance aujourd'hui un mouvement afin d'agir pour l'amélioration des conditions de vie des aînés au Québec : Cap sur la dignité.

Cette campagne, qui sera diffusée sur différentes plateformes à compter du 17 septembre pour une période de pointe de cinq semaines, invite toute la population et les élus à entreprendre un grand chantier des aînés dans une action non partisane. Avec la collaboration de Marie-Chantal Perron, ambassadrice de la publicité Cap sur la dignité et figure bien connue et aimée au Québec, nous voulons lancer un message rassembleur et rempli d'espoir.

« Depuis des années, l'AREQ revendique de meilleures conditions de vie et de la dignité pour les aînés du Québec. Or, la pandémie a mis en lumière le triste sort que connaissent trop souvent celles et ceux qui ont bâti notre société. C'est le moment pour notre Association de mettre en œuvre un mouvement collectif pour enfin agir et pour ne pas oublier ces milliers de décès dans l'indignité et l'indifférence », souligne Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.

Des rapports tablettés depuis 20 ans

Cette campagne publicitaire fait suite à un travail rigoureux mené par l'AREQ afin d'analyser près d'une vingtaine de rapports sur les conditions de vie des aînés. Ainsi, l'AREQ a pu relever 17 rapports et comptabiliser 153 recommandations pour améliorer les conditions de vie des aînés depuis l'an 2000. Or, seulement 10 % de ces recommandations ont été considérées.

« Seulement 10 % des solutions retenues par les gouvernements depuis 20 ans, c'est déplorable. À l'AREQ, nous croyons que le sort des aînés mérite qu'on s'y consacre à 100 %. Cessons de toujours pelleter par en avant. Nous sommes toutes et tous les aînés de demain », ajoute Mme Lapointe.

C'est pourquoi l'AREQ croit qu'il faut cesser de tabletter des rapports, qu'il est temps d'agir maintenant. Nous savons ce qu'il faut faire; le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action pour répondre aux défis du vieillissement de la population au Québec et assurer la dignité des personnes qui ont contribué toute leur vie à cette société.

Des actions sur le terrain

En plus de la campagne publicitaire, l'AREQ effectuera une opération terrain afin d'aller à la rencontre des députés de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette campagne sera de les sensibiliser au sort des aînés en situation de vulnérabilité, leur présenter tous ces rapports qui ont été tablettés et les inviter à agir. L'AREQ remettra un balai et un porte-poussière à chaque député et députée pour les amener à dépoussiérer ces solutions qui trainent sur les tablettes de l'Assemblée nationale, concernant notamment les soins à domicile, les CHSLD, la maltraitance et la proche aidance.

Pour plus de détails ou pour appuyer le grand chantier des aînés, visitez le site Internet capsurladignite.org.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte près de 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

