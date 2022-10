Lancement de la campagne « Pour les élèves »

LONGUEUIL, QC, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La campagne Pour les élèves sera lancée le 31 octobre 2022 par l'entremise du site web : www.pourleseleves.ca. En y naviguant, tous pourront y visionner des capsules vidéo rendant hommage avec légèreté au personnel scolaire. Plus précisément, les ressources matérielles et humaines manquent et il revient au personnel de combler l'écart afin que les élèves réussissent. On lui fait porter le poids d'une tâche trop lourde. Également, il est attendu du personnel scolaire qu'il soit disponible matin, midi et soir à ses frais. Finalement, c'est à lui que l'on demande de faire la « job » sans même valoriser son apport auprès de la société tout entière. La campagne Pour les élèves se veut la voix de toutes ses personnes qui travaillent dans les écoles et les centres. Parce que tout ce qu'elles accomplissent au quotidien, elles le font pour les élèves. Les capsules sortiront une à une pendant les huit prochaines semaines. Ce sont les surveillantes d'élèves qui seront à l'honneur de la première capsule.

De la reconnaissance pour la négociation du personnel scolaire

Le dépôt des demandes syndicales sectorielles se fera le 31 octobre 2022. Lancer la campagne Pour les élèves en même temps est un clin d'œil désiré. En plus de vouloir ouvrir une fenêtre vers certains éléments méconnus du public, les capsules Pour les élèves offriront un porte-voix à des enjeux de la négociation qui touchent réellement le personnel de l'éducation. La composition de la classe, les tâches trop lourdes, une précarité omniprésente ou encore, le manque de valorisation se retrouvent dans les capsules. En pleine négociation pour de meilleures conditions de travail, le personnel enseignant et le personnel de soutien scolaire ont besoin de l'appui et de la reconnaissance de la population.

Un thème récurrent pour tous

« Dans tous les groupes de discussion qui nous ont permis de traduire les réalités du milieu, Pour les élèves était le thème récurrent soulevé par tous. Nous avons donc tenté de demeurer fidèles à nos membres et aux réalités vécues par ceux-ci tout en créant des capsules dont ils seraient fiers. Nous y avons pris plaisir et j'ai très hâte de présenter le résultat à tout le monde! » a souligné avec fébrilité le président du Syndicat de Champlain, Jean-François Guilbault.

À propos du Syndicat de Champlain (CSQ)

Le Syndicat de Champlain (CSQ) représente plus de 13 000 membres issus du personnel enseignant et du personnel de soutien scolaire dans les centres de services scolaires Marie-Victorin, Des Patriotes et de la Vallée-des-Tisserands sur la Rive-Sud de Montréal.

Informations supplémentaires : http://www.pourleseleves.ca/

