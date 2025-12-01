Lancement de la Campagne nationale 2026 pour un transport adapté digne, juste et équitable

Une mobilisation historique pour la défense du transport adapté au Québec

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - À la veille de la Journée internationale des personnes handicapées qui se tiendra le 3 décembre sous le thème québécois "comprendre, agir, bâtir", trois grandes organisations québécoises de portée provinciale, l'ARUTAQ, l'AQRIPH et la COPHAN unissent leurs voix au sein de la nouvelle Coalition transport adapté. Ensemble, elles lancent le Manifeste pour un transport adapté digne, juste et équitable.

Le transport adapté : clé d'une participation citoyenne pleine et entière (Groupe CNW/Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ))

Parce que se déplacer, c'est vivre.

Parce que l'inclusion sans mobilité n'est qu'un concept.

Parce que le droit au transport adapté, inscrit dans nos lois, n'est pas appliqué de manière équitable à travers tout le Québec.

Un cri d'alarme collectif

Chaque jour, des milliers de personnes admises au service public de transport adapté et leurs proches se heurtent à un réseau de transport fragmenté et inégal. Manque de véhicules, pénurie de chauffeurs formés, temps d'attente déraisonnables, compressions de service : la réalité du terrain met en péril la participation sociale, économique et citoyenne de milliers de Québécoises et Québécois.

« Nous refusons un Québec à deux vitesses où l'accès à la mobilité dépend du code postal. Le transport adapté est un droit, pas un privilège », déclare Annie Des Rosiers, présidente du conseil d'administration de l'ARUTAQ.

« En 2026, il est inacceptable que des citoyens admissibles à un service public voient leurs déplacements essentiels compromis. »

Des revendications claires avant les élections provinciales

À moins d'un an des élections provinciales de 2026, la Coalition transport adapté réclame des engagements fermes de tous les partis politiques afin d'assurer un service équitable et durable partout au Québec.

Elle demande notamment :

Un financement récurrent, indexé et prévisible , aligné sur la croissance des besoins.

, aligné sur la croissance des besoins. Des programmes structurés de recrutement et de formation de chauffeurs en transport adapté.

en transport adapté. Un fonds dédié spécifiquement à l'acquisition de véhicules adaptés et sécuritaires.

La reconnaissance politique du transport adapté comme service essentiel.

Des normes uniformes de sécurité et un mécanisme indépendant pour le traitement des plaintes.

« Nos régions vivent une iniquité criante. D'une ville à l'autre, l'accès à un déplacement peut faire toute la différence entre la participation et l'exclusion », souligne Patrick Paulin, président de l'AQRIPH. « Il est temps que le gouvernement fasse du transport adapté une véritable priorité nationale. »

Une campagne portée par et pour les personnes concernées

Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement mondial visant à renforcer le leadership des personnes handicapées.

Le Manifeste pour un transport adapté digne, juste et équitable, cœur de la campagne, est maintenant en ligne.

La Coalition transport adapté invite l'ensemble de la population, des organismes et des élus à le lire et à le signer dès aujourd'hui sur le site officiel : https://arutaq.org/campagne-nationale-2026/

« Le transport adapté est au cœur de l'inclusion sociale. Sans lui, impossible de travailler, d'étudier, de se soigner ou de participer à la vie communautaire », déclare Michel Gaudet, président de la COPHAN. « Ensemble, nous appelons à un Québec, où la mobilité est un droit fondamental garanti à toutes et tous. »

À propos de la Coalition transport adapté

La Campagne 2026 pour un transport adapté digne, juste et équitable est pilotée par l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et menée en coalition avec l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)

Ensemble, elles représentent des milliers d'usagers, de familles, d'organismes et de partenaires mobilisés pour défendre le droit fondamental à la mobilité et à la participation citoyenne.

