Lancement de la campagne majeure de financement #ProfondémentHumain - Un objectif de 10 M$ pour la Fondation Cité de la Santé

LAVAL, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Cité de la Santé lance officiellement sa campagne majeure de financement. Sous le thème #ProfondémentHumain, la campagne a pour objectif d'amasser 10 M$ d'ici 2025 pour financer des projets de grande envergure qui rehausseront directement l'expérience des usagers de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, des jeunes du Centre jeunesse et des aînés à domicile ou hébergés dans les six CHSLD du territoire.

La Fondation est fière d'avoir déjà consolidé 4,3 M$ en engagements qui permettent une avancée significative vers la réalisation des trois grands piliers de la campagne :

Moderniser la Cité-de-la-santé; Favoriser le mieux-être des plus vulnérables; Soutenir la recherche.

Des ambassadeurs engagés

Devenus parents en pleine première vague de la pandémie à la Cité-de-la-Santé, Charles Hamelin et Geneviève Tardif prendront part au mouvement. Le projet qui les interpelle particulièrement est la construction du nouveau Centre de la Famille. Il est grand temps que Laval se dote d'un Centre à la hauteur de ses besoins. Avec plus de 4 000 accouchements par année, c'est l'un des plus grands centres accoucheurs du Québec. Cette initiative prévoit entre autres le regroupement de tous les services pour la famille sous un même toit (suivis de grossesse, accouchements, néonatalogie, pédiatrie, etc.).

Qui plus est, le joueur de hockey pour les Flames de Calgary Jonathan Huberdeau contribuera à hauteur de 300 000 $ sur six ans au projet de construction du Centre de la Famille. Rappelons que l'ailier gauche est également l'ambassadeur du tournoi de golf annuel de la Fondation vu sa relation bien spéciale avec l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé : il y est né et sa mère, Josée, y a aussi reçu des traitements contre deux cancers.

La population est invitée à se joindre à nos précieux partenaires

Jusqu'à maintenant, l'impressionnant montant de plus de 4,3 M $ a pu être amassé grâce à l'immense générosité d'individus et d'organisations, dont : Ville de Laval Fonds Place-du-Souvenir (1 125 M $), Fondation Lise et Giuseppe Racanelli et Ingenia Technologies (500 K $), M. Jonathan Huberdeau (300 K$), Les Fourgons Transit (250 K $), Les Aliments Lesters Ltée (100 K $), Famille Anthony Taddeo (100 K $), Deloitte (50 K $), M. Claude Sauriol (100 K $), M. Christian Gagné (100 K $), M. Daniel Foliot (50 K $) et M. Jean-Guy Hamelin (25 K $). Sans oublier les institutions financières qui sont également au rendez-vous : Groupe Banque TD (500 K $), Banque Nationale (300 K $), Fonds du Grand Mouvement Desjardins (275 K $) et BMO Groupe financier (150 K $).

Parce que la santé nous concerne tous. Parce qu'elle est essentielle. Parce que chaque geste compte. Parce que nous faisons tous partie de la solution. Joignez-vous à nous et prenez part au mouvement #ProfondémentHumain!

Donnez en ligne : www.fondationcitedelasante.com, par téléphone : 450.975-5347 ou par la poste : 1515 boul. Chomedey, NRC-35 Laval (Québec) H7V 3Y7

À propos de la Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l'amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle permet l'acquisition d'équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l'enseignement, soutient le développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l'amélioration des infrastructures. Ensemble, prenons soin de notre monde. www.fondationcitedelasante.com

