À partir du 15 septembre, la nouvelle imprimante 3D de Geeetech, baptisée THUNDER, offrant une vitesse d'impression allant jusqu'à 300 mm/s, est disponible en précommande sur Kickstarter . Les acheteurs de première heure profiteront d'un prix réduit.

Impression 3D haute vitesse atteignant jusqu'à 300 mm/s

Lancement de la campagne Kickstarter de l’imprimante THUNDER

La plupart des imprimantes 3D traditionnelles équipées de la technologie de modélisation par dépôt de matière fondue (FDM) limitent la vitesse d'impression à 100 mm/s. Mais, l'imprimante THUNDER de Geeetech permet aux utilisateurs d'imprimer à une vitesse de 50 à 300 mm/s² avec une accélération de 500 mm/s² sur l'axe X et de 400 mm/s² sur l'axe Y. Elle permet aux utilisateurs de réduire le temps d'impression de 30 à 70 % selon la complexité du modèle. Elle dispose de 4 modes d'impression prédéfinis, soit : « Slow », « Normal », « Fast » et « Crazy ». THUNDER active également un mode utilisateur qui permet aux utilisateurs de définir et de partager leurs paramètres personnalisés.

Des technologies novatrices favorisent une impression rapide

L'imprimante THUNDER de Geeetech atteint une excellente vitesse grâce à sa fabrication entièrement métallique, une commande en circuit fermé sur les axes X/Y, un algorithme de micrologiciel avancé, un mécanisme d'amortissement sur l'axe Y, 5 ventilateurs de refroidissement, une double commande CPU et un système d'extrusion efficace.

La conception entièrement métallique augmente le poids et abaisse le centre de gravité de la machine, permettant une grande vitesse et une accélération extrême. L'imprimante THUNDER est dotée d'un pilote en circuit fermé. Comparativement au pilote en circuit ouvert, le pilote en circuit fermé produit un couple plus élevé, surveille le processus d'impression intelligemment et répond en temps réel. Il est ainsi très difficile de faire disloquer l'impression. Cette fonctionnalité, associée à la double commande CPU, permet à l'imprimante THUNDER de gérer efficacement les tâches.

L'imprimante THUNDER de Geeetech présente une structure d'amortissement sur l'axe Y, qui gère intelligemment le changement de vitesse et réduit grandement le taux de vibration de l'imprimante, favorisant un mouvement plus fluide pour le lit chauffant.

Pour permettre l'impression à haute vitesse, l'imprimante THUNDER est dotée d'une extrudeuse à double entraînement, d'une buse à grand volume et d'un module de chauffage de 70 W. Afin de permettre un refroidissement efficace, l'imprimante THUNDER intègre deux ventilateurs de refroidissement à grand débit en plus du ventilateur pour le refroidissement de la partie chaude. L'imprimante comprend deux autres ventilateurs de refroidissement auxiliaires pour obtenir une impression haute vitesse sur une seule couche. Ces 4 ventilateurs peuvent fonctionner en même temps pour offrir un refroidissement optimal.

Prix et disponibilité

Le prix de détail de l'imprimante THUNDER de Geeetech est de 699 $. THUNDER a subi des milliers de tests et fait actuellement l'objet d'une production de masse. Vous trouverez les caractéristiques complètes de l'imprimante THUNDER ici . Une fois la campagne de financement Kickstarter de l'imprimante THUNDER terminée, Geeetech commencera l'expédition au début de novembre.



Prix Rabais Acheteurs très hâtifs 399 $ Rabais de 42 % Acheteurs hâtifs 429 $ Rabais de 38 % Articles à succès de Kickstarter 459 $ Rabais de 34 % Offre spéciale Kickstarter 499 $ Rabais de 28 % Offre très spéciale Kickstarter 529 $ Rabais de 24 % Offre spéciale de dépassement de l'objectif 599 $ Rabais de 20 % Forfait d'acheteurs hâtifs x 2 2 x 429 $ Rabais de 38 % Forfait d'acheteurs très hâtifs x 5 5 x 399 $ Rabais de 42 %

