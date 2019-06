Lancement de la Campagne d'information des électeurs préélectorale d'Élections Canada

La campagne ciblera les Canadiens qui se heurtent à des obstacles à la participation électorale

GATINEAU, QC, le 20 juin 2019 /CNW/ - Élections Canada lancera sa Campagne d'information des électeurs préélectorale le 25 juin. En tant qu'agent du Parlement indépendant et non partisan, Élections Canada a notamment le mandat de voir à ce que tous les électeurs disposent de l'information nécessaire pour s'inscrire et voter.

La campagne comprendra entre autres un site Web, des publications sur les comptes de médias sociaux d'Élections Canada, des produits d'information numériques et des vidéos éducatives à partager, ainsi qu'une campagne de publicité numérique à l'échelle nationale.

Élections Canada ciblera plus particulièrement les groupes d'électeurs qui se heurtent à des obstacles à la participation électorale nettement supérieurs à la moyenne, comme les nouveaux Canadiens, les Autochtones, les personnes handicapées et les jeunes.

« Je demeure préoccupé par le fait que le taux d'inscription des jeunes Canadiens est beaucoup plus faible que celui des autres segments de la population. Cela signifie qu'ils ont moins de chances d'obtenir des renseignements exacts sur le processus électoral et qu'ils sont moins susceptibles de voter en vieillissant. Nous poursuivons nos efforts pour remédier à la situation », a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault.

La vidéo des influenceurs dans les médias sociaux qui avait été annoncée pour la grande campagne d'information préélectorale d'Élections Canada n'en fera pas partie.

Cette décision a été prise à la suite de la dernière vérification des influenceurs retenus, qui a révélé que certaines de leurs activités antérieures pourraient être perçues comme étant de nature partisane.

« Je n'ai pas obtenu les assurances nécessaires que la réputation de neutralité irréprochable d'Élections Canada serait préservée », a affirmé M. Perrault.

Élections Canada a communiqué avec les influenceurs sous contrat pour les remercier de leur participation à ce projet. Par souci de transparence, une liste des influenceurs retenus est fournie ci-dessous.

Plus d'information sur la Campagne d'information des électeurs.

Visitez le site Web pré-électoral d'Élections Canada.



Influenceurs :

Ashley Callingbull, actrice, mannequin et activiste des Premières Nations

Andre De Grasse, sprinter olympique

Mitch Hughes, youtubeur

Katherine Levac, humoriste

Elle Mills, youtubeuse

Maripier Morin, animatrice à la télévision et mannequin

Alex Nevsky, auteur-compositeur-interprète

Penny Oleksiak, nageuse olympique

Nicolas Ouellet, animateur à la télévision

Max Parrot, surfeur des neiges olympique

Thanh Phung, blogueuse famille et style de vie

Lilly Singh, youtubeuse et animatrice d'émissions de variétés

Maayan Ziv, photographe, défenseuse des intérêts des personnes handicapées et présidente-fondatrice d'Access Now

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Renseignements: Élections Canada - Relations avec les médias, 1-877-877-9515, elections.ca

Related Links

http://www.elections.ca