Lancement de la campagne Achetons québécois - Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne!

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche du temps des Fêtes, le gouvernement du Québec lance sa deuxième campagne Achetons québécois afin d'encourager la population et les entreprises québécoises à consommer localement.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Réalisée sur le thème Au rythme du travail québécois et sous la forme de publicités à la télévision et dans les réseaux sociaux, qui seront diffusées jusqu'au 17 décembre prochain, la campagne Achetons québécois a pour objectifs :

de sensibiliser la population à l'importance d'acheter des produits d'ici et d'encourager les producteurs du Québec;

de rappeler les bénéfices socioéconomiques et environnementaux liés à la consommation de produits fabriqués au Québec;

de susciter la fierté des Québécois à participer à un effort collectif en achetant localement.

Soulignons que la campagne comprend également un second volet, qui vise à inviter les entreprises d'ici à choisir des fournisseurs québécois ou à rapatrier leurs productions étrangères au Québec. L'objectif : améliorer leur compétitivité autant sur le marché québécois qu'à l'international et renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. Ce volet, géré par Investissement Québec, sera lancé prochainement.

« Acheter québécois, c'est la meilleure façon de soutenir nos talents et nos innovations et de contribuer à la réussite de nos entreprises dans l'ensemble des régions. Chaque dollar dépensé localement assure des emplois de qualité aux gens de chez nous. J'espère que la population québécoise aura une pensée pour les produits et les commerçants d'ici, non seulement à l'approche des Fêtes, mais aussi toute l'année! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Derrière chaque produit québécois, il y a des entrepreneurs, des artisans, des producteurs et des travailleurs qui font la fierté du Québec. J'invite toute la population à privilégier l'achat local en se procurant davantage de biens d'ici. C'est comme ça que nous pourrons bâtir collectivement un Québec plus autonome, prospère et fier! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise doivent prendre le temps de calculer ce qu'il en coûte réellement de s'approvisionner à l'étranger. Plusieurs découvriront qu'ils ont tout avantage à choisir des fournisseurs de proximité et, pour les entreprises qui produisent à l'étranger, à rapatrier une partie de leurs activités au Québec. Investissement Québec soutient les entreprises qui veulent profiter des bénéfices de l'approvisionnement québécois et les accompagne dans leurs projets d'amélioration de la productivité. L'approvisionnement québécois est payant, stratégique et plus simple. C'est tout le Québec qui y gagne! »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Il est avantageux de favoriser l'achat local chez nos détaillants de quartier et nos enseignes québécoises vu ses répercussions économiques positives, notamment une relance plus vive du secteur du commerce de détail. Acheter local, c'est donner vie à une économie durable. »

Jean-Guy Côté, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail

« Plus que jamais, les Québécois de partout sont invités à soutenir les détaillants de leur communauté. Acheter local, c'est encourager nos travailleurs, nos entreprises et notre économie. C'est le Québec tout entier qui en profite! »

Francis Mailly, directeur des relations gouvernementales (Québec) du Conseil canadien du commerce de détail

« Nous avons tout à gagner en favorisant les entreprises d'ici, leurs produits, leur talent et leur savoir-faire. En partenariat avec le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu est fier de faire connaître des détaillants et des manufacturiers-détaillants locaux depuis avril 2020. Cette année encore, nous joignons donc nos forces afin d'encourager la population québécoise à acheter localement pendant le temps des Fêtes! »

Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu

« À l'approche des Fêtes de fin d'année, Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, encourage l'ensemble de la population québécoise à prioriser l'achat local pour ses besoins en matière de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Elle rappelle que chaque achat contribue directement à la vitalité de l'industrie de la mode, un secteur important pour l'économie de la province et représentant près de 83 000 emplois. »

Debbie Zakaib, directrice générale de la Grappe métropolitaine de la mode - Mmode

« Nos PME et nos commerces de proximité contribuent à l'esprit de communauté et à la force de notre tissu économique. Ils offrent des produits de qualité et un service personnalisé. En achetant localement, on encourage aussi nos distributeurs et nos producteurs québécois. L'achat local doit s'ancrer dans nos habitudes quotidiennes au profit d'une économie durable et responsable. Achetons québécois et prenons part à une relance économique vigoureuse de toutes nos régions! »

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

« Ce sont trois PME sur dix qui affirment que l'augmentation de l'achat local a favorisé la survie de leur entreprise. La vague de solidarité québécoise en faveur des commerces de proximité est bien réelle et a fait évoluer les choses. Je nous invite à continuer à contribuer à la relance économique du Québec en choisissant les PME d'ici pour nos achats des Fêtes. »

François Vincent, vice-président (Québec) de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

La campagne gouvernementale Achetons québécois est appuyée par le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, Le Panier Bleu, la Grappe métropolitaine de la mode - Mmode, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

En 2020, la première édition de la campagne Achetons québécois visait notamment à sensibiliser la population à l'importance d'acheter des produits et services d'ici et d'encourager les producteurs et artisans du Québec. Elle avait pour slogan « Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit! ».

Au Québec, le secteur du commerce de détail représente des ventes annuelles de plus de 130 milliards de dollars, regroupe plus de 43 000 entreprises et génère près de 500 000 emplois répartis dans toutes les régions.

