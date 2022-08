Lancement de la bande-annonce du documentaire LIBRES

ROUYN-NORANDA, QC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Le documentaire LIBRES est un projet de l'Association de l'exploration minière du Québec en partenariat avec les Mines Agnico Eagle Limitée - Exploration et l'Ordre des géologues du Québec. Une immersion dans la vie de professionnels en exploration minière, ingénieurs en géologie, géologues et techniciens en géologie.

Teneur du projet

Le documentaire LIBRES présente le quotidien de géologues, ingénieurs en géologie et de techniciens en géologie. Découvrez le mode de vie des travailleurs du domaine de l'exploration minière et laissez-vous inspirer par une carrière exaltante. Parce que l'avenir de l'exploration durable et responsable des ressources minérales au Québec passe par la relève et son désir d'aller plus loin.

La relève

Susciter l'intérêt de la relève pour les métiers de l'exploration minière est l'objectif principal du projet; insuffler de nouvelles vocations dans ce secteur en inspirant les nouvelles générations. Sur la page d'accueil du documentaire LIBRES (www.libres.aemq.org), en collaboration avec Minière Osisko, les plus curieux trouveront toute l'information nécessaire s'ils souhaitent faire partie, à leur tour, de la filière minérale québécoise.

Le documentaire

La bande-annonce du documentaire LIBRES est d'ores et déjà accessible sur la page web du documentaire. On y retrouve également des renseignements complémentaires sur ce projet.

Un projet collaboratif

Ce documentaire est rendu possible grâce aux partenaires principaux LIBRES : Les Mines Agnico Eagle et l'Ordre des géologues du Québec, nos partenaires ENVOLS : Eldorado Gold Québec, Ressources Bonterra inc. et les Collaborateurs : le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Les experts à l'écran, sont des techniciens en géologie, des ingénieurs en géologie et des géologues chez nos partenaires les Mines Agnico Eagle Limitée - Exploration et Eldorado Gold Québec.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise. L'événement se tiendra à Montréal du 3 au 6 octobre 2022.

SOURCE Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ)

Renseignements: Valérie Fillion, Directrice générale, 819-762-1599 poste 2224, [email protected]