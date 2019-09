Lancement de la 5e édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA

Mondou a amassé plus de 1,2 million de dollars au profit de MIRA depuis 2015

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière de procéder aujourd'hui au lancement officiel de la 5e édition de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA. Cette grande campagne de financement annuelle se tiendra dans les 66 magasins Mondou du Québec, et au Mondou.com, jusqu'au 4 novembre prochain. L'objectif est d'amasser cette année 380 000 $ en dons.

Mondou lance la 5e édition de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui se tiendra dans les 66 magasins Mondou du Québec, et au Mondou.com, jusqu’au 4 novembre prochain. L’objectif est d’amasser cette année 380 000 $ en dons. (Groupe CNW/Mondou)

« À elles seules, les quatre premières éditions de la campagne Mondou Mondon au profit de MIRA ont permis d'amasser plus de 1,2 M$. Mais l'implication de Mondou ne s'arrête pas là! En plus d'organiser cette campagne annuelle devenue une véritable tradition, Mondou offre chaque année à la Fondation MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée aux chiens MIRA. Nous souhaitons ainsi contribuer activement à cette cause qui permet de faciliter le quotidien de milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l'autisme » commente Martin Deschênes, directeur général de Mondou.

PLUSIEURS FAÇONS DE PARTICIPER

Le public est invité à participer à la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, en magasin ou en ligne au Mondou.com, avec des dons de 5 $, 10 $ ou 20 $. Le calendrier 2020 comportant les photos des animaux de 14 gagnants d'un concours annuel est offert gratuitement avec les dons de 5 $ ou plus, effectués en magasin ou en ligne. Tous les dons seront versés à la fondation MIRA.

Rappelons que plusieurs autres articles aux couleurs de MIRA sont disponibles en magasin tout au long de l'année.

LES RENDEZ-VOUS MONDOU POUR MIRA AURA LIEU LES 5 ET 6 OCTOBRE

Les 5 et 6 octobre prochains, de 13 h à 16 h, Mondou et MIRA accueilleront les passionnés des animaux dans une quarantaine de magasins sélectionnés partout au Québec. L'objectif de cet effort est de sensibiliser les Québécois à la mission de MIRA et de faire connaître le rôle si important de leurs merveilleux chiens, tout en amassant des fonds pour la cause. Les bénéficiaires MIRA (non-voyants, personnes à mobilité réduite et enfants autistes) accompagnés de leurs chiens seront en magasin pour accueillir les clients et parler de leur expérience personnelle.

UNE INITIATIVE QUI CONTRIBUE À CHANGER DES VIES

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d'accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. MIRA ne recevant aucune subvention gouvernementale, il est d'autant plus important de contribuer à cette initiative annuelle qui transforme de nombreuses vies.

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir d'appuyer plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, l'entreprise familiale québécoise organise depuis deux ans une autre campagne de financement, celle-ci au profit des refuges. Croyant profondément à l'adoption responsable, Mondou a également inauguré, en avril dernier, une toute première Zone adoption pour chats provenant de refuges à son magasin de Saint-Jérôme.

Encore une fois cette année, Mondou vous invite à donner généreusement lors de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA!

Pour partager cette nouvelle sur les réseaux sociaux, utiliser : #mondoumondon et @mondou_calin

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 66, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias : Valérie Gonzalo, BePR Communications, 514 626-6976, valerie.gonzalo@bepr.ca