Lancement de la 4e édition de la Grande collecte - En février, soutenez les familles un P'tits Beigny à la fois

Pour visionner le vidéo de lancement de la Grande collecte 2024, cliquez ici.

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Fondation Benny&Co. est fière de lancer la 4e édition de la Grande collecte qui vise à amasser des fonds annuellement pour financer des séjours à des jeunes aux besoins particuliers et offrir un répit à leur famille. Pour son 10e anniversaire, la Fondation fait les choses en grand en introduisant au menu un nouveau sac de beignets en exclusivité pour le mois de février. Tous les profits des P'tits Beigny vendus seront remis aux sept camps spécialisés partenaires de l'édition 2024.

Depuis la mise sur pied de la Grande collecte, il y a trois ans, cet événement philanthropique grand public a permis d'amasser plus de 350 000 $. Ce montant donne l'occasion à plus de 225 jeunes aux besoins particuliers de vivre un moment d'épanouissement dans un camp adapté, tout en donnant un moment de répit à leur parent ou leur proche aidant.

« Il y a 10 ans déjà, la Fondation Benny&Co. a été créée dans le but d'avoir un impact concret dans les communautés dans lesquelles nous sommes présents. Actuellement, les familles qui ont un enfant aux besoins particuliers ont seulement droit à trois ou quatre jours de répit par année, ce qui est nettement insuffisant. Le délai d'attente moyen dans le secteur communautaire est quant à lui de sept mois selon Répit Québec. En vous procurant un sac de P'tits Beigny, vous vous offrirez une douceur tout en offrant une pause à ces familles qui en ont grandement besoin », précise Yves Benny, président de la Fondation Benny&Co.

« La Fondation Benny&Co. offre une véritable bouffée d'air frais pour les familles avec des jeunes aux besoins particuliers. La disponibilité mentale transforme un parent en havre de patience et en source d'empathie, des qualités qui résonnent dans le cœur d'un enfant. La Fondation Benny&Co. est le catalyseur de cette transformation et nous sommes heureux, mon fils Benjamin et moi, de soutenir cette cause pour une 3e année consécutive », explique Mathieu Gratton, co-porte-parole de la Fondation Benny&Co. et fondateur du Monde de Benjamin.

Les Québécoises et Québécois sont invités à se procurer des sacs de P'tits Beigny au coût de 4 $ pour cinq unités dans tous les restaurants Benny&Co. jusqu'au 3 mars prochain. Ceci permettra de soutenir les sept organismes partenaires : Camp Massawippi, le Camp Papillon, l'Académie des arts Trouve ta voie, la Fondation Le Pilier, le Camp du Lac Pouce, Trait d'Union Outaouais et Cité joie. Par ailleurs, il est aussi possible de faire un don à la Fondation Benny&Co. en ligne ou en succursale.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être des jeunes aux besoins particuliers en facilitant et en augmentant l'accessibilité à des séjours adaptés, tout en donnant un répit aux parents. La Fondation Benny&Co. a remis depuis sa création plus de 1 500 000 dollars à des organismes en lien avec sa mission. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.benny-co.com/fondation.

SOURCE Fondation Benny&Co.

Renseignements: Gabrielle Landry | [email protected] | 514 688-5837