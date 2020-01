Lancement de la 24e édition du concours Chapeau, les filles! - Encourageons les filles qui optent pour un choix de carrière à prédominance masculine

QUÉBEC, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont lancé aujourd'hui la 24e édition du concours Chapeau, les filles! ainsi que la 20e édition de son volet Excelle Science.

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux élèves et étudiantes inscrites à temps plein dans un programme de la formation professionnelle ou de la formation technique menant à un métier majoritairement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à temps plein dans un baccalauréat en sciences ou en technologies.

La période de mise en candidature débute aujourd'hui et prendra fin le 6 mars 2020. Le guide de mise en candidature et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Grâce à la contribution financière de 21 partenaires, dont la liste figure en annexe, 66 prix seront remis aux candidates s'étant le plus démarquées, à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale en juin 2020.

Citations :

« Je salue les filles qui font preuve d'audace et de détermination en poursuivant des études dans un secteur non traditionnel. Je les encourage à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à récompenser leurs efforts. Je les invite à participer en grand nombre et à déposer leur candidature. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science invitent les filles à prendre leur place dans tous les domaines de l'activité économique. On doit souligner la détermination des filles et des femmes qui font le choix de persévérer dans des milieux à prédominance masculine. Ce concours s'inscrit dans la vision d'un Québec moderne où tous les rêves peuvent trouver ancrage et où les talents de chaque personne peuvent être mis à profit. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectifs de promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et d'encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

Dans le but de valoriser le travail du personnel scolaire qui soutient les élèves et les étudiantes dans leur parcours de formation et le dépôt de leur candidature, le Ministère attribuera trois prix de 500 $ à des mentors scolaires. L'objectif est de mettre en évidence l'importance du mentorat en milieu scolaire et ses effets bénéfiques sur la réussite des élèves et des étudiantes.

Depuis la création du concours en 1996, 16 380 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, 3 763 lauréates ont été récompensées.

En 2020, 38 prix totalisant 83 000 $ seront remis aux lauréates du concours Chapeau, les filles!, tandis que 28 prix totalisant 72 000 $ seront remis aux lauréates du volet Excelle Science.

ANNEXE

PARTENAIRES DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

ET DE SON VOLET EXCELLE SCIENCE - ÉDITION 2019-2020

