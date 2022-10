Lancement de la 22e édition de la SQRD

Prenons le temps de Repenser pour mieux réduire !

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Zéro déchet Québec, une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, est fier de lancer la 22e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). La SQRD, appuyée pour une 4e année par son porte-parole Jean-François Breau, est un événement national qui sensibilise et encourage chaque citoyen et citoyenne à réduire ses déchets à la source et à consommer de façon plus responsable.

Cette année, à partir du 21 octobre, la SQRD prendra son envol partout au Québec sous le thème : Repenser pour mieux réduire. On a l'habitude d'entendre parler des 3R-V, qui sont Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser. Mais au-delà de ces 3R, nous pouvons rajouter Refuser, et avant tout, Repenser. Cette année, durant la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), nous nous proposons de prendre un moment, collectivement, pour repenser notre façon de consommer.

Nouveautés cette année :

La SQRD devient à l'année! À chaque mois suivant cette semaine thématique, les sujets seront repris et nous pourrons prendre le temps de mettre en pratique ces nouvelles habitudes, un jour à la fois.

L'équipe de la SQRD offrira un accompagnement aux municipalités, organisations, écoles, commerces ou institutions qui voudront un appui pour développer et mettre en marche leur projet de réduction. Les écoles primaires et secondaires qui participent courent la chance de gagner la Bourse Michel Séguin, d'un montant de 1000$, qui sera offerte à la fin de l'automne de cette année, à l'école primaire ou secondaire qui se sera le plus démarquée.

Les outils à votre disposition:

Pour nous aider à repenser notre façon de consommer, la SQRD propose des outils pratiques à découvrir :







L'application Projet Z , offre des défis de réduction et la possibilité de les relever en groupe pour plus de plaisir et d'impact ;

Le Code Z , une charte d'engagements zéro déchet, pour les citoyens, les entreprises, les municipalités et les écoles ;

Le Calendrier de la réduction qui répertorie les conférences, activités et ateliers de toutes sortes, offerts par des municipalités, des organismes ou des groupes citoyens.

Tous ces outils sont accessibles sur le site web SQRD.org.

Rappelons que cette 22e édition de la SQRD est notamment rendue possible grâce au soutien de ses partenaires que sont la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal, et RECYC-QUÉBEC ainsi qu'à celui de son commanditaire, Cascades.

Citations :

« Les mesures visant la réduction à la source, combinées à nos actions favorisant la réutilisation et le recyclage, constituent la formule gagnante pour favoriser la consommation responsable au Québec et ainsi contribuer concrètement à la lutte contre les changements climatiques. »

Karel Ménard, directeur général du FCQGED et porte-parole de Zéro déchet Québec

« La réduction à la source est une priorité pour Montréal où la distribution de sacs d'emplettes de plastique est maintenant interdite. En mars 2023, il sera également interdit de distribuer huit articles en plastique à usage unique. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Plan directeur de GMR de l'agglomération de Montréal 2020-2025 qui a pour objectif que Montréal soit une ville zéro déchet en 2030. »

Marie-Andrée Mauger, élue responsable de la transition écologique et de l'environnement et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« RECYC-QUÉBEC s'est résolument engagé à être "en Action pour la réduction" dans son dernier plan stratégique afin de faire plus et mieux, en ce qui a trait à la prévention et la gestion des matières résiduelles. Notre soutien à la SQRD est une invitation à augmenter collectivement la cadence pour revoir nos modes de consommation et de production afin d'assurer un Québec sans gaspillage. »

Sonia Gagné, ASC, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants :







Au Québec, nous générons collectivement environ 20 tonnes de matières résiduelles à la minute (ceci inclut les matières éliminées, recyclées, compostées et valorisées).





En 2021, la quantité de matières éliminées par habitant au Québec est de 716 kg, en comparaison à 707 kg en 2020.





En 2018, 52 % des matières recyclables générées dans le secteur résidentiel ont été acheminées à des fins de recyclage.

Renseignements: Katrine Roy, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, (514) 396-2686 poste 702, [email protected]