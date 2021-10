Lancement de la 21e édition de la SQRD

L'ÈRE DE L'ÉCO SAPIENS EST ARRIVÉE !

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Zéro déchet Québec, une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, est fier de lancer la 21e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). La SQRD est un événement national qui sensibilise et encourage chaque citoyen et citoyenne à réduire ses déchets et à consommer de façon plus responsable.

Cette année, à partir du 23 octobre, la SQRD prendra son envol partout au Québec sous le thème : Éco sapiens, l'éveil d'une nouvelle génération. L'Éco sapiens, c'est cet être évolué auquel nous aspirons à ressembler et qui privilégie les produits et les pratiques écologiques et solidaires. Il met son savoir et son intelligence au service de la nature et du bien commun. À chacune des journées thématiques de la SQRD, nous découvrirons les multiples personnalités de cet Éco sapiens.

LES OUTILS DE L'ÉCO-SAPIENS :

Pour mieux suivre ses traces et nous aider à opérer la transition écologique, la SQRD offre cinq outils pratiques à découvrir :

L'application Projet Z, version 2.1 , qui offrira de nouveaux défis de réduction et la possibilité de les relever en groupe pour plus de plaisir et d'impact ;



, qui offrira de nouveaux défis de réduction et la possibilité de les relever en groupe pour plus de plaisir et d'impact ; Le Code Z , qui revient cette année pour aider tant la population que les entreprises, les municipalités et les écoles à prendre des engagements zéro déchet ;



, qui revient cette année pour aider tant la population que les entreprises, les municipalités et les écoles à prendre des engagements zéro déchet ; Les Capsules Ex-éco : une série de témoignages sur des succès dans le domaine de la réduction qui ne demandent qu'à être répétés !



: une série de témoignages sur des succès dans le domaine de la réduction qui ne demandent qu'à être répétés ! L' Éco Mag : un magazine en ligne ludique et instructif qui nous démontre que la réduction, ça peut aussi être branché !



: un magazine en ligne ludique et instructif qui nous démontre que la réduction, ça peut aussi être branché ! Le Calendrier de la réduction qui répertorie les conférences, activités et ateliers de toutes sortes offerts par des municipalités, des organismes ou des groupes citoyens.

Tous ces outils sont accessibles sur le site web SQRD.org.

Rappelons que cette 21e édition de la SQRD est notamment rendue possible grâce au soutien de ses partenaires que sont RECYC-QUÉBEC et la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu'à celui de son commanditaire, Cascades.

Citation :

« Plus que jamais, développer des initiatives zéro déchet s'avère nécessaire si on veut faire du Québec une société sans gaspillage. Ce sont parfois des actions toutes simples qui peuvent mener à de grands résultats si tout le monde fait un geste dans le même sens. »

Karel Ménard, directeur général du FCQGED et porte-parole de Zéro déchet Québec

Faits saillants :

Chaque citoyen du Québec a généré en moyenne au Québec 724 kg de déchets en 2019, en comparaison à 697 kg en 2018.



Durant la SQRD 2020, près de 80 000 défis de réduction avaient été réalisés sur l'application Projet Z.



En 2018, 52 % des matières recyclables générées dans le secteur résidentiel ont été acheminées à des fins de recyclage.

