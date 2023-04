Le fournisseur de technologies destinées aux soins à domicile dévoile sa toute dernière application, alimentée par des algorithmes avancés, qui permet de pourvoir les visites vacantes, de mettre en relation les fournisseurs de soins les plus appropriés aux besoins des clients, et de faire économiser temps et carburant grâce à des itinéraires efficaces.

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - AlayaCare , une société de développement de plateformes de gestion des soins à domicile et en milieu communautaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'outil Optimiseur de visites, destiné à aider les entreprises de soins à domicile à accroître l'efficacité de leur main-d'œuvre et à optimiser la planification des horaires des soignants, en vue de fournir de meilleurs soins aux clients et d'obtenir de meilleurs résultats. L'optimiseur de visites est un produit de l'équipe AlayaLabs, créé pour exploiter les algorithmes avancées, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle et les appliquer à la plateforme AlayaCare Cloud. Lors de la conception de l'optimiseur de visites, l'équipe a été chargée de créer une application qui automatise l'attribution de visites vacantes aux soignants, élimine les conjectures associées à la planification manuelle et diminue le kilométrage, le temps de déplacement et les temps d'attente, en vue d'améliorer l'expérience des patients et encourager la satisfaction des employés. L'optimiseur de visites d'AlayaCare est maintenant disponible sur la plateforme AlayaCare Cloud pour contribuer à la révolution de l'ensemble de l'industrie des soins à domicile.

AlayaCare Optimiseur de visites—Automatisation de la planification des visites vacantes (Groupe CNW/AlayaCare)

Les entreprises de soins à domicile font aujourd'hui toute face au même défi : la dotation en personnel. L'une des principales difficultés à surmonter pour garantir le déploiement optimal du personnel d'une agence est la planification des horaires et le jumelage des soignants avec les clients de la manière la plus efficace et la plus optimisée possible. L'équipe AlayaLabs d'AlayaCare s'est penchée sur ce problème en appliquant des algorithmes avancés pour analyser la disponibilité de la main-d'œuvre, les préférences des clients et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des patients en matière de continuité des soins.

La planification des horaires manuelle demande du temps, des efforts, des conjectures et une réflexion analytique pour déterminer l'emplacement, le kilométrage, la durée du trajet et la proximité entre le soignant et le client. L'optimiseur de visite élimine ces difficultés chronophages en une fraction de temps. Les agences de soins à domicile bénéficieront également d'un personnel plus épanoui et d'une meilleure rétention de la main-d'œuvre grâce à l'automatisation de l'optimiseur de visites, qui permet de définir les meilleurs itinéraires, ainsi que la possibilité de confier au bon fournisseur de soins la tâche correspondant le mieux à ses compétences.

Fonctionnalités et avantages principaux de l'optimiseur de visites d'AlayaCare

Identification du meilleur soignant pour répondre aux besoins du client

Attribution groupée des offres de visites ouvertes

Attribution groupée de visites ouvertes aux employés

Sélection et configuration des paramètres de priorité pour les employés correspondant aux clients

La planification des horaires est essentielle aux entreprises de soins à domicile, et l'affectation du personnel en fonction des besoins des clients peut s'avérer un processus complexe. Les premiers bêta-testeurs de l'optimiseur de visites ont noté que la transparence, la rapidité et l'efficacité du produit permettaient de mieux évaluer la disponibilité du personnel grâce à la convivialité, aux temps de déplacement automatisés et aux visualisations cartographiques qui permettent de déterminer la proximité des clients, ce qui changera certainement la donne. « Combler les visites vacantes était un processus très manuel, qui prenait jusqu'à deux heures par jour. Avec l'optimiseur de visites, cela ne me prend plus que 30 minutes ou moins. Je peux donc proposer rapidement aux soignants un quart de travail qu'ils sont plus susceptibles d'accepter, ce qui facilite grandement les négociations et la planification », a déclaré un coordinateur de soins lors de l'essai du produit.

« La mission d'AlayaLabs est de faire le pont entre le meilleur de l'innovation en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et les besoins pratiques de nos clients. »a déclaré Naomi Goldapple, vice-présidente principale des données et des renseignements chez AlayaCare. « AlayaLabs a compris que la planification manuelle des visites vacantes, jumelée à une main-d'œuvre limitée, représentait un souci majeur pour nos clients. Notre équipe s'est donc penchée sur la création de la meilleure solution possible pour prendre en compte la disponibilité des soignants, leurs compétences et l'emplacement des zones de service, tout en préservant la continuité des soins aux clients, ce qui permet à nos être chers d'obtenir des soins à domiciles plus constants et d'ainsi obtenir de meilleurs résultats. » a ajouté Mme Goldapple.

Ce qui distingue l'optimiseur de visites d'AlayaCare des autres outils de planification sur le marché, c'est sa supériorité éprouvée dans la planification des flux de travail de base et sa capacité à rechercher, géolocaliser, orienter et attribuer rapidement des correspondances en bloc et en temps réel. L'amélioration de la qualité des données dans l'optimiseur de visites se traduit également par une gestion plus précise des données dans les horaires et les profils des clients/employés par rapport aux options de données de base.

Optimiseur de visite est maintenant disponible comme fonctionnalité intégrée à AlayaCare Cloud. Pour obtenir une démonstration, et en apprendre davantage sur la plateforme AlayaCare et la manière dont elle soutient la croissance des agences de soins à domicile, visitez le : https://alayacare.com/fr-ca/

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, et la planification et la vérification des visites. Alliant des solutions traditionnelles et virtuelles de soins à domicile, AlayaCare permet aux soignants du monde entier de réduire les coûts associés aux soins et d'obtenir de meilleurs résultats. Pour plus d'informations visitez le site https://alayacare.com/fr-ca/

