Lancement de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec : Un grand pas en avant pour un secteur de formation essentiel

Lancement virtuel le 10 décembre à 13 h 30, par Zoom

SHERBROOKE, QC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur de la formation professionnelle au Québec a désormais son Observatoire! Riche de la collaboration entre les universités, les milieux de l'éducation et le marché du travail, l'Observatoire compte positionner ce secteur de formation en tant que composante essentielle au développement économique et social.

En offrant une vitrine élargie à la formation professionnelle, l'Observatoire la reconnait comme un pilier stratégique dans le développement de la société québécoise. Pour ce faire, il favorise la recherche et la diffusion de nouvelles connaissances, conçoit et donne accès à des ressources technopédagogiques et prend parole publiquement pour soutenir la reconnaissance et l'amélioration continue de la FP.

Motivés par un profond désir de mettre en valeur et d'enrichir les connaissances et les pratiques en formation professionnelle, la fondation de l'Observatoire prend appui sur la pleine collaboration de tous les acteurs de la communauté de la formation professionnelle.

L'originalité du projet repose sur la mobilisation des professeurs des cinq universités offrant le BEP, lesquels ont pris position au regard de la collégialité et de la mutualisation de leurs forces complémentaires. Ainsi, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université de Sherbrooke contribuent activement à la mise en œuvre de l'Observatoire.

« On assiste aujourd'hui aux premiers pas d'une organisation sans précédent, une organisation qui mise sur le partage plutôt que sur la compétition. J'ai la profonde conviction que l'Observatoire deviendra rapidement une référence incontournable et que son influence marquera tant la formation professionnelle que la société dans laquelle elle évolue! », fait valoir Madame Chantale Beaucher, professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice de l'Observatoire.

L'Observatoire bénéficie du soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Un financement de 864 000 $ a été accordé dans le cadre du programme Mandats stratégiques, Élaboration de projets inédits en sciences de l'éducation, édition 2019-2021.

ObservatoireFP.org

Vidéo promotionnelle de l'Observatoire

SOURCE Observatoire de la formation professionnelle du Québec

Renseignements: Observatoire de la formation professionnelle du Québec, Chantale Beaucher, Ph.D., directrice de l'Observatoire, [email protected], 819 570-0109