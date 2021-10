Lancement de l'initiative Je vote pour ma santé pour les élections municipales

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À quelques semaines des élections municipales, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) et Santé Urbanité désirent sensibiliser la population aux enjeux d'aménagement urbain afin que les citoyen.ne.s votent pour leur santé le 7 novembre prochain. La coalition, appuyée de plus de 40 organismes et des personnalités publiques , présente 20 engagements et 52 cibles que les différents partis et candidat.e.s peuvent inclure dans leur plateforme électorale.

« Nous voulons sensibiliser la population à l'importance de l'aménagement de nos villes pour notre santé, notre bien-être et notre espérance de vie. Pour un meilleur avenir et des coûts en santé moindres, il est essentiel d'inscrire ces enjeux sanitaires au coeur des élections municipales car ce sont des enjeux sur lesquels elles ont un impact important et direct », explique la Dre Johanne Elsener, M.V., présidente de Santé Urbanité.

« Il est temps d'inscrire la santé à l'agenda municipal! Les municipalités peuvent agir comme des pionnières et créer des aménagements favorables à la santé des citoyen.ne.s, comme en développant un réseau sécuritaire de transports actifs et en protégeant la nature. Dans un contexte de crise climatique, c'est doublement gagnant! », ajoute la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l'AQME

« Au Québec seulement, la pollution atmosphérique est responsable de 4 000 décès prématurés par an, environ 33 % des maladies cardiovasculaires, 16 % des maladies pulmonaires obstructives chroniques et 8 % des cancers respiratoires. Les municipalités peuvent lutter contre la pollution atmosphérique en s'orientant vers la mobilité durable et le verdissement urbain », explique le Dr François Reeves, cardiologue d'intervention au CHUM.

« Les municipalités doivent s'engager dans la mise en place d'aménagements urbains favorables à la santé. Les solutions urbanistiques proposées sont réalistes, faisables et rentables et soutiendront l'attractivité et la prospérité de nos municipalités », explique Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec.

L' Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) regroupe des centaines des médecins québécois interpellés par les enjeux environnementaux. L'AQME s'intéresse notamment aux impacts des changements climatiques sur la santé, aux transports actifs et en commun, et aux pesticides. L'AQME est la branche québécoise de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement fondée en 1993.

Santé Urbanité a pour mission de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, aux transports collectifs et actifs (marche et vélo) et à la lutte aux changements climatiques. Grâce à la collaboration des établissements de santé du grand Québec-Lévis, l'initiative Ça marche Doc! s'est méritée en 2019 le Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux - Volet partenariat.

SOURCE Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

