Lancement de l'EBE China 2019 à Hangzhou

Cet événement a pour objectif de développer la nouvelle économie par l'innovation numérique

HANGZHOU, Chine, 21 octobre 2019 /CNW/ - La sixième International E-business Expo tenue en 2019 à Hangzhou, en Chine (EBE China 2019 de Hangzhou) et la Zhejiang International Digital Trade Fair de 2019 (IDTF Zhejiang 2019), ont été lancées le 18 octobre au Hangzhou International Expo Center. Hangzhou, le berceau du commerce électronique de la Chine, bénéficie d'une chaîne industrielle complète et évolue au sein d'un écosystème fermé. Comme le commerce électronique, un élément crucial de l'économie numérique, a des répercussions de plus en plus importantes sur l'économie urbaine et sur le mode de vie des citadins, Hangzhou est devenue un chef de file mondial de l'économie numérique.

Plus de 200 grandes entreprises de commerce électronique et de vente au détail du pays et de l'étranger ont présenté leurs innovations dans 1 000 kiosques répartis sur une surface d'exposition de 30 000 mètres carrés. Plus de 20 000 visiteurs et acheteurs professionnels se sont inscrits à l'événement, dont plus de 20 délégations de l'extérieur de la Chine, notamment d'Uruguay, de Palestine et d'Éthiopie. En réunissant sous un même toit des forums, des expositions et des séances de relations d'affaires, l'événement a permis d'offrir un guichet unique complet aux visiteurs professionnels de l'exposition ainsi qu'aux participants aux conférences.

Le thème de cette année, « Nouveau commerce de détail, nouvelles occasions d'affaires, nouvelle consommation et nouveaux outils », témoigne de la vision des organisateurs de l'EBE China d'exploiter pleinement son potentiel de service de commerce électronique de bout en bout. Par ailleurs, les responsables de l'IDTF Zhejiang 2019 ont choisi le thème « Utilisation des données et innovation commerciale » pour créer une plateforme professionnelle de marque, mondialisée et axée sur les besoins du marché, permettant d'organiser des expositions et des échanges commerciaux afin de poursuivre le développement du commerce numérique et d'accroître la présence de la province du Zhejiang au sein de l'industrie. En outre, l'événement consistait principalement à présenter un écosystème complet de commerce électronique englobant les systèmes d'exploitation commerciaux et les nouvelles plateformes de vente au détail, appuyé par des technologies intelligentes et des services technologiques novateurs. L'exposition et le salon sont devenus une source d'information sur les nouvelles habitudes de consommation et les expériences sociales, la chaîne industrielle croissante du commerce électronique urbain ainsi que les initiatives de réduction de la pauvreté mises en œuvre grâce aux plateformes chinoises de commerce électronique.

L'EBE China, organisée conjointement avec l'IDTF, favorise la rencontre des exposants et des visiteurs au moyen d'expositions novatrices et de démonstrations de nouveaux produits et services. Cet événement facilitera l'intégration de la chaîne industrielle et permettra à Hangzhou de renforcer sa position de centre du commerce électronique de la Chine pour ainsi contribuer au développement de la province du Zhejiang grâce à l'économie numérique.

SOURCE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2019 Hangzhou, China

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mme Wang, +86-18767117621, wangqy@ixibo.cn