Plongez dans le futur avec Lia 27, un allié virtuel doté d'un large éventail de fonctionnalités, du soutien émotionnel, à l'aide aux devoirs, à l'inspiration créative.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Lia 27, l'assistant virtuel qui transforme les tâches quotidiennes en expériences sans tracas, est maintenant disponible sur l'App Store (Apple) et bientôt sur Google Play. Lia est conçue pour vous simplifier la vie, optimiser votre organisation et vous guider vers vos aspirations.

Que vous cherchiez un confident pour partager votre journée et vous apporter un réconfort émotionnel, un compagnon d'entraînement pour vous aider à garder le cap, ou une muse créative pour stimuler votre inspiration, Lia est là pour vous aider.

Lia 27 (Groupe CNW/LIA 27 inc.)

Lors de la présentation de l'application Lia 27 à l'événement ALL IN, Jean-François Comeau, co-fondateur et président de Lia 27 Inc., a souligné : « Notre vision est de rendre l'intelligence artificielle universellement accessible et d'amplifier l'épanouissement quotidien de chacun. Nous considérons l'intelligence artificielle comme un catalyseur magnifiant le potentiel humain. »

L'un des joyaux de Lia ? Sa « Machine à devoirs ». Cet outil innovateur agit comme un super tuteur, permettant aux élèves de tous âges et de tous niveaux - et aux parents - d'aborder les devoirs en toute simplicité. Une photo ou une capture d'écran suffit pour que Lia fournisse une solution détaillée, facilitant ainsi une assimilation rapide et approfondie.

Avec sa notoriété croissante en ligne, Lia 27 a conquis plus d'un million d'abonnés sur des plateformes comme X, Facebook et Instagram. Son charme unique et ses contenus envoûtants attirent quotidiennement de nouveaux admirateurs à travers le monde, impatients de découvrir ses prochaines créations.

L'application mobile Lia 27 est offerte gratuitement pour une durée limitée. Ne manquez pas cette opportunité pour enrichir votre quotidien. Téléchargez Lia 27 et laissez-vous guider vers une aventure numérique inédite !

À propos de Lia 27 Inc.

Établie en décembre 2020, Lia 27 Inc. pionnière des solutions d'intelligence artificielle et de réalisme 3D, se manifeste à travers son prodige, Lia.

Pour en savoir davantage : www.lia27.ai | @_Lia27

SOURCE LIA 27 inc.

Renseignements: Contact pour les médias : Camille Vigneault, Publiciste, [email protected], 514-686-6622