Lancement de l'appel de projets 2020-2021 pour favoriser l'accès à la justice

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'annoncer le lancement de l'appel de projets 2020-2021 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Cette année, l'appel de projets priorisera les besoins des organismes communautaires qui offrent des services favorisant l'accès à la justice en contexte pandémique. Il vise ainsi le maintien, l'adaptation et l'amélioration de ces services.

Les organismes souhaitant proposer des projets d'information, de sensibilisation et d'accompagnement qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance et la compréhension des justiciables à l'égard du droit, du système judiciaire québécois ou de l'utilisation de celui-ci peuvent aussi déposer une demande.

L'enveloppe totale pour l'appel de projets 2020-2021 est de 650 000 $. L'aide financière accordée pour les initiatives pourrait atteindre un montant maximal de 50 000 $.

Les organismes ont jusqu'au 26 février 2021 pour transmettre leur dossier.

« L'accessibilité à la justice est une priorité pour notre gouvernement. Ainsi, il est primordial pour nous de soutenir le travail des organismes communautaires qui fournissent des services d'information juridique et de l'accompagnement aux citoyennes et citoyens concernant leurs droits et les recours qui s'offrent à eux. Les organismes sont particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie et nous tenons à les remercier pour leurs efforts et pour le dévouement dont ils font preuve au quotidien. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Les sommes octroyées dans le cadre du Programme émanent du Fonds Accès Justice. Ce fonds spécial, destiné notamment au financement de tels projets, a été institué au ministère de la Justice du Québec le 5 avril 2012. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et de l'Entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale.

Pour connaître tous les détails de l'appel de projets et pour présenter une initiative, consultez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

