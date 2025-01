Lancement de l'appel de candidatures - Retour du Prix de l'Office de la protection du consommateur

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs, Simon Jolin-Barrette, est heureux d'annoncer le retour du Prix de l'Office de la protection du consommateur. Après une pause de quelques années, c'est sous une formule renouvelée et élargie que le Prix revient. Il permettra de souligner l'apport d'une personne, d'un organisme ou d'un projet à l'éducation et à la protection des consommateurs.

Afin d'augmenter le rayonnement du Prix, les critères d'admissibilité ont été revus et trois types de candidatures sont maintenant acceptés. Ainsi, en matière d'éducation à la consommation, d'information aux consommateurs ou de valorisation des droits des consommateurs, il vise à récompenser :

une personne engagée dans son milieu;

une organisation du domaine de la consommation;

une initiative, un projet ou une réalisation.

Un formulaire en ligne simplifié permet de poser sa candidature jusqu'au 15 mars 2025.

La lauréate ou le lauréat recevra le Prix, accompagné d'une bourse de 1000 $, lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu à l'Assemblée nationale du Québec. Toute personne ou organisation qui souhaite soumettre sa candidature est invitée à le faire dès maintenant.

Les membres du jury du Prix de l'Office de la protection du consommateur sont les suivants :

Denis Marsolais , président de l'Office de la protection du consommateur

, président de l'Office de la protection du consommateur Pierre Craig , ex-animateur de l'émission La facture

, ex-animateur de l'émission Catherine Mathieu , professeure à la Faculté de droit de l'Université du Québec à Montréal

Citation :

« L'Office de la protection du consommateur a pour mission de protéger le public et d'accompagner les Québécois. Plusieurs personnes et organismes contribuent à cette mission en s'investissant dans la protection du portefeuille et du pouvoir d'achat des citoyens, et en les informant de leurs droits en matière de consommation. Le Prix de l'Office de la protection du consommateur vise à les remercier ainsi qu'à reconnaître et souligner leur engagement et leurs efforts. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le Prix, connaître les critères d'évaluation et accéder au formulaire de mise en candidature, consultez le site Web de l'Office à l'adresse opc.gouv.qc.ca/a-propos/prix/presentation/.

