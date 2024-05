Lancement de l'appel de candidature pour les trois premiers postes qui formeront l'équipe exécutive de Santé Québec

QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Santé Québec annonce aujourd'hui le lancement de l'appel de candidatures pour combler trois postes au sein de l'équipe exécutive de la société d'État soit :

Vice-président ou vice-présidente Affaires publiques et Communications

Vice-président ou vice-présidente Talent, Culture et Engagement

Vice-président ou vice-présidente Finances

D'autres postes seront également affichés au cours des prochaines semaines.

Les candidats retenus contribueront à l'avancement et à la réalisation de la mission de Santé Québec, soit de bâtir un réseau de la santé et des services sociaux tourné vers l'avenir, plus efficace et plus humain au bénéfice des Québécoises et des Québécois.

L'objectif de Santé Québec est de mettre sur pied une équipe compétente, expérimentée et complémentaire pour bâtir un réseau plus fort, efficient et humain. Une équipe solide qui travaillera ensemble avec tous les établissements et toutes les organisations du réseau afin de rehausser la confiance de la population et donner les soins et services de qualité souhaités par les Québécoises et les Québécois.

Faits saillants :

Pour postuler sur l'un des trois postes de vice-président ou vice-présidente de Santé Québec : jusqu'au 3 juin 2024.

Il est à noter que Santé Québec est une société d'État. Elle sera administrée par un CA composé de 15 membres, incluant la présidente ou le président, la présidente et cheffe de la direction et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, qui en sont membres d'office.

Liens connexes :

Pour soumettre votre candidature pour un de ces postes ou pour consulter les affichages, visitez https://sante.quebec/recrutement/

La structure organisationnelle de la société d'État Santé Québec sera bientôt disponible sur le site http://sante.quebec

Renseignements: Santé Québec 418-781-6209, [email protected]