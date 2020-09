Lancement de l'Amazfit Band 5, offrant la mesure de la saturation du sang en oxygène et autonomie de 15 jours[1] à 44,90 $ US[2] le 21 septembre, et intégration prochaine[3] d'Amazon Alexa

Les dispositifs portables au poignet sont habituellement considérés comme des appareils de base à bas prix. Mais, l'Amazfit Band 5 rehausse la catégorie des bracelets, en particulier ceux favorisant la gestion de la santé.

La précision du BioTracker TM 2 : Bien que l'Amazfit ne soit pas un dispositif médical, il est doté du BioTracker™ 2, le capteur optique de surveillance biologique PPG de deuxième génération par Huami offrant une mesure de la fréquence cardiaque continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant la fréquence cardiaque au repos, les zones de fréquence cardiaque et une alerte de fréquence cardiaque élevée; en somme, le biocapteur le plus polyvalent et le plus précis jamais développé par Huami.

: Bien que l'Amazfit ne soit pas un dispositif médical, il est doté du BioTracker™ 2, le capteur optique de surveillance biologique PPG de deuxième génération par Huami offrant une mesure de la fréquence cardiaque continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant la fréquence cardiaque au repos, les zones de fréquence cardiaque et une alerte de fréquence cardiaque élevée; en somme, le biocapteur le plus polyvalent et le plus précis jamais développé par Huami. La solution de pointe OxygenBeats TM permet à l'Amazfit Band 5 de mesurer le taux de saturation du sang en oxygène grâce au moteur de données sur l'oxygène propulsé par l'intelligence artificielle mis au point par Huami. Par rapport aux résultats des analyseurs d'oxygène professionnels, le taux d'erreur moyenne d'OxygenBeats TM n'est que de 1,67 % [5] , ce qui illustre une précision supérieure à celle de la plupart des dispositifs portables au poignet servant à détecter les niveaux d'oxygène dans le sang. OxygenBeats TM est utilisée dans le cadre de visites de suivi de patients atteints de la COVID-19 en Chine.

permet à l'Amazfit Band 5 de mesurer le taux de saturation du sang en oxygène grâce au moteur de données sur l'oxygène propulsé par l'intelligence artificielle mis au point par Huami. Par rapport aux résultats des analyseurs d'oxygène professionnels, le taux d'erreur moyenne d'OxygenBeats n'est que de 1,67 % , ce qui illustre une précision supérieure à celle de la plupart des dispositifs portables au poignet servant à détecter les niveaux d'oxygène dans le sang. OxygenBeats est utilisée dans le cadre de visites de suivi de patients atteints de la COVID-19 en Chine. Reposant sur des données scientifiques , le système d'évaluation de l'intelligence de l'activité personnelle PAI TM est fondé sur la recherche PaiHealth [6] menée en Norvège. Grâce à une simple mesure de suivi de vos activités, vous pouvez interpréter vos données quotidiennes de fréquence cardiaque en tenant en compte votre résultat personnel pour connaître le niveau d'activité dont vous avez besoin pour rester en santé. Selon les résultats de recherches scientifiques, le maintien d'un résultat supérieur à 100 PAI est lié à l'augmentation de l'espérance de vie de cinq ans [7] et à la réduction du risque de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires de 25 % en moyenne [8] . Le bracelet Amazfit Band 5 vous fera découvrir l'entraînement cardiovasculaire d'une toute nouvelle façon!

, le système d'évaluation de l'intelligence de l'activité personnelle PAI est fondé sur la recherche PaiHealth menée en Norvège. Grâce à une simple mesure de suivi de vos activités, vous pouvez interpréter vos données quotidiennes de fréquence cardiaque en tenant en compte votre résultat personnel pour connaître le niveau d'activité dont vous avez besoin pour rester en santé. Selon les résultats de recherches scientifiques, le maintien d'un résultat supérieur à 100 PAI est lié à l'augmentation de l'espérance de vie de cinq ans et à la réduction du risque de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires de 25 % en moyenne . Le bracelet Amazfit Band 5 vous fera découvrir l'entraînement cardiovasculaire d'une toute nouvelle façon! Sa fonctionnalité de surveillance de la qualité du sommeil permet de mesurer vos heures totales de sommeil, votre sommeil léger, votre sommeil profond et votre sommeil paradoxal pour vous aider à comprendre vos habitudes de sommeil. L'Amazfit Band 5 prend soin de votre sommeil et assure même le suivi de vos siestes de plus de 20 minutes pendant la journée.

permet de mesurer vos heures totales de sommeil, votre sommeil léger, votre sommeil profond et votre sommeil paradoxal pour vous aider à comprendre vos habitudes de sommeil. L'Amazfit Band 5 prend soin de votre sommeil et assure même le suivi de vos siestes de plus de 20 minutes pendant la journée. Sa fonctionnalité de suivi des règles aide les femmes à suivre leurs périodes d'ovulation et leurs cycles de menstruations, et les prévient au préalable.

aide les femmes à suivre leurs périodes d'ovulation et leurs cycles de menstruations, et les prévient au préalable. La fonctionnalité de suivi du stress calcule votre niveau de stress en mesurant la fluctuation de votre fréquence cardiaque au repos, normale, moyenne et élevée.

calcule votre niveau de stress en mesurant la fluctuation de votre fréquence cardiaque au repos, normale, moyenne et élevée. L'exercice de respiration est une séance de respiration profonde guidée qui vous aide à libérer votre stress.

Le parfait bracelet complet de suivi de l'activité physique et de gestion de la santé!

À l'heure actuelle, l'Amazfit Band 5 offre une pièce d'équipement, un logiciel et des fonctions qui en font l'un des dispositifs portables les plus concurrentiels de sa gamme de prix. De série avec un écran couleur AMOLED de 1,1 po offrant une résolution de 126x294. Même à un si bon prix, son écran en verre trempé de 2,5D est doté d'un revêtement anti-traces de doigts.

Léger, il ne pèse que 12 g sans la courroie. Grâce à la technologie Bluetooth 5.0 et à la technologie d'économie d'énergie, la batterie de 125 mAh peut assurer l'autonomie de l'Amazfit Band 5 pendant 15 jours d'utilisation standard, 25 jours en mode économie d'énergie et environ 3 mois en veille.[9]

L'Amazfit Band 5 est doté d'une courroie en polyuréthanne thermoplastique tricolore et prend en charge onze sports, dont la natation, grâce à son étanchéité 5 ATM[10]. Il offre une vaste sélection de plus de 45 cadrans de montre à télécharger à partir de l'application, dont deux cadrans prenant en charge les gadgets logiciels modifiables afin que les utilisateurs puissent les personnaliser et même ajouter leur propre image en arrière-plan.

L'Amazfit Band 5, possiblement le plus intelligent des bracelets

Un bracelet peut-il être encore plus intelligent?

La réponse est oui. L'Amazfit Band 5 peut rendre la vie plus facile et plus amusante avec Amazon Alexa[11]. Avec Alexa, vous pouvez poser des questions, chercher de l'information, demander des traductions, créer des listes d'épicerie, régler des alarmes, des minuteries et des rappels, vérifier la météo, consulter vos notifications, contrôler vos commandes de maison intelligente, et plus encore. Vous pouvez parler à l'Amazfit Band 5; il répond aux commandes vocales des utilisateurs en affichant des réponses en format textuel à l'écran. Par exemple, dites simplement :

« Alexa, règle la minuterie pour les pâtes. »

« Alexa, ajoute des œufs sur ma liste d'épicerie. »

« Alexa, allume les lumières du salon »

« Alexa, qui est Barack Obama ? »

Alexa vit dans le nuage, ce qui signifie qu'elle devient de plus en plus intelligente, en intégrant de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées automatiquement à votre appareil. Il est facile d'utiliser Alexa en mains libres sur l'Amazfit Band 5 : demandez, et Alexa répondra instantanément.

IMPORTANT :

L'Amazfit Band 5 sera d'abord offert au marché américain sur Amazon le 21 septembre prochain. D'autres marchés suivront à partir d'octobre.

L'intégration d'Alexa sera offerte ultérieurement au moyen d'une mise à jour en direct dans les marchés où la technologie le permet.

Téléchargez les images officielles de haute qualité de l'Amazfit Band 5 ici : https://bit.ly/3hbyk6M

À propos d'Amazfit

Amazfit, une marque privée créée en septembre 2015 par Huami Technology (NYSE : HMI), propose sept gammes de montres et de bracelets intelligents, dont Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor et X. Amazfit produit également d'autres appareils intelligents associés aux sports et à la santé, y compris des écouteurs de sport TWS, des tapis roulants intelligents, des pèse-personne avec mesure des tissus adipeux et des équipements de sport. Dotées d'une conception et d'un savoir-faire remarquables, les montres intelligentes Amazfit ont remporté de nombreux prix, tels que le prix du design industriel allemand iF et le prix du design Red Dot. À l'heure actuelle, les produits Amazfit sont offerts dans plus de 70 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Selon un rapport de suivi du marché mondial des dispositifs portables de l'IDC, au premier semestre de 2020, les montres Amazfit ont obtenu la plus grande part du marché parmi les montres pour adultes en Italie, en Espagne, en Inde et dans d'autres pays, et elles figuraient également parmi les produits les plus populaires dans plusieurs pays comme la Chine, l'Allemagne, la France, la Russie, et le Brésil.

Pour en savoir plus sur nous, visitez le https://en.amazfit.com/about.html

Huami Technology, qui exerce ses activités depuis 2013, est un fournisseur de services de soins de santé basés sur l'infonuagique offrant les technologies portables les plus intelligentes au monde. La société est cotée à la Bourse de New York (NYSE) depuis février 2018 (symbole boursier : HMI).

