Lancement de l'Académie numérique en tourisme : Une nouvelle plateforme pour propulser les entreprises touristiques du Québec

QUÉBEC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel de l'Académie numérique en tourisme (ANT), une plateforme innovante conçue pour répondre aux besoins des intervenants touristiques du Québec. Cette nouvelle initiative, pensée par des experts en marketing numérique, offre aux petites et moyennes entreprises touristiques un accès privilégié à des formations, des ressources pratiques et une communauté d'entraide dynamique.

Face à un marché touristique en pleine évolution, où les outils numériques jouent un rôle clé, l'ANT se positionne comme un incontournable pour les professionnels désirant accroître leur visibilité, attirer plus de voyageurs et optimiser leurs stratégies de communication.

Une offre unique pour les entreprises touristiques du Québec

L'Académie numérique en tourisme propose :

Des formations vidéo en ligne accessibles en tout temps, couvrant des sujets essentiels tels que le référencement web (SEO), la gestion des réseaux sociaux et l'optimisation des campagnes publicitaires.

accessibles en tout temps, couvrant des sujets essentiels tels que le référencement web (SEO), la gestion des réseaux sociaux et l'optimisation des campagnes publicitaires. Un groupe de discussion exclusif , permettant aux membres de poser des questions, partager leurs expériences et bénéficier de conseils d'experts et de leurs pairs.

, permettant aux membres de poser des questions, partager leurs expériences et bénéficier de conseils d'experts et de leurs pairs. Des événements réguliers et en continu, tels que des webinaires et panels, pour rester informé des tendances et pratiques exemplaires en marketing touristique tout au long de l'année.

Une solution pratique pour un secteur en transformation

« Le tourisme évolue rapidement et les défis liés à la concurrence numérique ne cessent de croître. L'Académie numérique en tourisme a été développée pour créer un point de rencontre pour les entrepreneurs et gestionnaires touristiques, une ressource flexible, accessible et axée sur les résultats », explique Frédéric Gonzalo, fondateur de l'Académie numérique en tourisme.

Avec un abonnement annuel abordable, l'ANT vise à démocratiser l'accès aux meilleures pratiques de marketing numérique pour toutes les entreprises, peu importe leur taille ou leur localisation.

Inscription et informations

Pour découvrir l'Académie numérique en tourisme et profiter de son offre de lancement, visitez www.academienumeriquetourisme.ca

À propos de l'Académie numérique en tourisme

L'Académie numérique en tourisme est une plateforme en ligne dédiée aux entreprises touristiques québécoises. Elle offre des formations, des ressources et des événements conçus pour aider les professionnels à naviguer dans le monde complexe du marketing numérique et à maximiser leur impact dans l'industrie.

Contact média : Frédéric Gonzalo, Fondateur de l'ANT, [email protected], 418.951.5488