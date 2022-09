BANGKOK, 19 septembre 2022 /CNW/ - HUAWEI CONNECT 2022, l'événement phare annuel de Huawei pour l'industrie mondiale des TIC, a débuté aujourd'hui à Bangkok. L'événement, dont le thème de cette année est « Unleash Digital », rassemble plus de 10 000 dirigeants, experts et partenaires de l'industrie des TIC du monde entier afin d'explorer les moyens possibles pour libérer plus efficacement la productivité numérique, promouvoir l'économie numérique et renforcer les écosystèmes numériques.

Lors de l'événement, Huawei a fait part des mesures prises pour faire progresser le développement numérique dans un large éventail d'industries, et a lancé plus de 15 services infonuagiques novateurs pour le marché mondial.

Trois initiatives pour aider toutes les industries à passer au numérique

Pour donner le coup d'envoi de l'événement, Ken Hu, président tournant de Huawei, a présenté un discours-programme décrivant trois façons dont l'écosystème des TIC peut aider à surmonter les obstacles courants qui confrontent la transformation numérique :

Renforcer l'infrastructure numérique, y compris une connectivité plus robuste et des ressources informatiques plus solides et plus diversifiées.

Aider les entreprises à aller au-delà de la simple adoption des technologies infonuagiques et à vraiment en tirer le meilleur parti, en mettant l'accent sur les services technologiques de pointe qui favorisent des progrès considérables.

Créer des écosystèmes numériques locaux, notamment en développant des partenariats, en renforçant le bassin d'employés talentueux dans le domaine du numérique et en offrant un soutien accru aux PME.

La croissance du PIB a été instable au cours des deux dernières années. Cependant, l'économie numérique a connu une croissance constante à l'échelle mondiale, en hausse de plus de 15 % en 2021. Cela a incité de nombreuses entreprises à transformer leurs opérations et leurs offres de services au moyen des technologies numériques de prochaine génération.

« Passer au numérique est clairement le bon choix », a déclaré M. Hu. La demande existe, tout comme les technologies. Le monde est en train de libérer la productivité numérique; cela se produit en ce moment même. »

Lors de l'événement, Huawei a renforcé son engagement envers la collaboration ouverte et le succès commun. L'entreprise a appelé les gouvernements et les entreprises à collaborer plus étroitement pour cultiver les écosystèmes numériques locaux qui renforcent les partenaires d'innovation, accroissent le bassin de talents et soutiennent les entreprises en démarrage.

Dans le cadre de son discours d'ouverture, Simon Lin, président de Huawei pour la région de l'Asie-Pacifique, a présenté le livre blanc Digital First Economy, qui examine des suggestions de politiques ciblées pour la construction d'infrastructures numériques et la mise au point de l'économie numérique dans la région de l'Asie-Pacifique.

« La région de l'Asie-Pacifique est à l'avant-garde du paysage numérique mondial, a déclaré M. Lin. Huawei est déterminé à devenir un acteur clé de l'économie numérique dans la région. Nous continuerons d'appuyer ses efforts de numérisation et de développement durable, tout en renforçant l'écosystème de l'industrie. »

La conférence de trois jours qui se déroule à Bangkok est le premier arrêt de la tournée mondiale de HUAWEI CONNECT en 2022. Proposant deux séances principales, six sommets, ainsi que de multiples séances en petits groupes et démonstrations, l'événement de cette année explore les défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les entreprises à toutes les étapes de leur parcours de transformation numérique, les progrès de Huawei dans l'infrastructure numérique, ainsi que les nouveaux services infonuagiques et les nouvelles solutions pour les partenaires de l'écosystème de l'entreprise.

