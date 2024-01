Lancement de Femtech Canada - Une nouvelle ère pour l'innovation en santé féminine

TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Femtech Canada, une initiative du réseau de santé féminine opéré par Innovation Factory, a célébré son lancement officiel aujourd'hui lors d'un rassemblement à Toronto, Ontario. Marquant une étape importante dans la technologie de la santé féminine, Femtech Canada est la première organisation dans le pays dédié à l'avancement de l'innovation, de la commercialisation et de l'investissement en santé féminine, avec le but de répondre à un marché mondial estimé à dépasser 4,8 trillions de dollars d'ici à 2025.

Femtech Canada représente et soutient les entreprises ayant des technologies qui répondent aux besoins de santé et de bien-être des femmes, des filles, des individus non-binaires, des personnes transgenres et de celles assignées femme à la naissance - façonnant ainsi un paysage de soins de santé plus inclusif et efficace. L'équipe fournit du réseautage stratégique, de la formation et un soutien consultatif aux entreprises, y compris la collecte de fonds et le mentorat. Jouant un rôle crucial dans le renforcement de la communauté, Femtech Canada a rassemblé un écosystème solide de plus de 120 start-ups et scale-ups canadiennes dans le domaine de la santé féminine, des partenaires industriels, des investisseurs, des accélérateurs et des prestataires de services.

La santé des femmes a historiquement été sous-recherchée, sous-financée, sous-desservie, et même considérée comme « niche » au sein de la communauté des affaires et des investissements. Rachel Bartholomew, la fondatrice de Femtech Canada (et fondatrice de Hyivy Health, une entreprise de santé féminine) a lancé l'initiative il y a plus de 2 ans, permettant à Femtech Canada de servir comme plateforme pour les entreprises pour qu'elles puissent se réunir pour partager des connaissances et des connexions tout en abordant des obstacles allant du manque de ressources et d'investissement à des interdictions publicitaires et des pénuries de talents.

Femtech Canada est fièrement soutenu par un comité consultatif de membres de capital-risque, y compris Esplanade Ventures, Amplify Capital et Wittington Ventures ; des entreprises de femtech, y compris Future Fertility et Hyivy Health, et l'accélérateur d'entreprises, Innovation Factory.

« Nous sommes vraiment en retard pour nous mobiliser autour de la santé des femmes - la santé de 51 % de la population mondiale. Femtech Canada existe pour faire avancer la reconnaissance et le ressourcement des entreprises de santé et de bien-être féminines. Nous adoptons une approche centrée sur les fondateurs dans tous nos programmes et sommes ravis de soutenir ceux qui innovent pour le mieux-être de la population diversifiée du Canada », dit Karen Linseman, VP des Opérations chez Innovation Factory.

Ella Seitz, membre du conseil consultatif de Femtech Canada, investisseuse en santé féminine et partenaire chez Esplanade Ventures, une entreprise de capital-risque en Technologie de la Santé canadienne de premier plan, est engagée pour la croissance du secteur et souligne l'énorme opportunité d'investissement et d'impact dans l'espace, « 50 % de la population n'est pas et ne devrait pas être considérée comme 'niche'. À l'échelle mondiale, les femmes représentent plus de 80 % des décisions de santé. De plus, l'industrie du femtech croît à un TCAC de 16 % et devrait atteindre 97 milliards de dollars d'ici 2030 ».

L'événement de lancement d'aujourd'hui a attiré plus de 100 membres du réseau et a fourni une opportunité pour les entreprises de femtech en stade précoce de réseauter avec des partenaires de l'industrie ainsi que de pitcher pour une chance de recevoir 35 000 dollars en fonds non dilutifs, soutenus par Sun Life, Shoppers Drug Mart, Borden Ladner Gervais LLP (BLG) et l'Organisation d'Innovation en Biosciences de l'Ontario (OBIO).

À propos de Femtech Canada

Femtech Canada est un réseau national engagé à connecter les entreprises canadiennes de femtech avec des ressources essentielles et faire reconnaissance. À travers le mentorat, le plaidoyer et une communauté en ligne active, Femtech Canada vise à engager le secteur et à inspirer les entrepreneurs et les chercheurs à innover dans la santé féminine. En mettant l'accent sur une approche intentionnelle, intersectionnelle et inclusive, Femtech Canada valorise la technologie innovante qui améliore la vie des utilisatrices.

www.femtech.ca

À propos d'Innovation Factory

Innovation Factory est un accélérateur d'entreprises à but non lucratif, servant de catalyseur pour l'innovation technologique en Ontario depuis 2010. Innovation Factory fournit des services aux entreprises, des formations, du mentorat et des connexions stratégiques pour stimuler l'adoption au marché, tirer parti de propriété intellectuelle, et augmenter les revenus, les investissements et les emplois. Les innovateurs peuvent également accéder des ressources spécifiques au secteur, y compris des environnements de test exclusifs pour le transport intelligent et des données ; ainsi qu'un écosystème formel d'innovation en sciences de la vie et en santé.

www.innovationfactory.ca

SOURCE Innovation Factory

Renseignements: Contact Média : Annie Horton, Responsable Marketing, Innovation Factory, [email protected]