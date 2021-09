Lancement de Datagotchi - Une nouvelle application Web pour prédire le vote lors des élections fédérales de 2021 à partir des habitudes de vie

QUÉBEC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'équipe de recherche de la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques de l'Université Laval (CLESSN) et ses partenaires lancent officiellement Datagotchi, une application Web qui permet de prédire le vote des citoyens québécois à partir de leurs habitudes de vie. Ils invitent le public à visiter l'application en grand nombre pour y remplir le court questionnaire et y découvrir leur prédiction.

La plateforme Web ludique et rétro Datagotchi.com favorise l'expression des citoyens et encourage la réflexion sur les comportements politiques. L'équipe ayant contribué à la création de la Boussole électorale et de Projet Quorum espère qu'en répondant aux questions, les utilisateurs seront sensibilisés au partage, à la protection et à la richesse des données individuelles, même les plus farfelues.

Des habitudes de vie pour prédire le vote

«Est-il possible de prédire le vote d'une personne en sachant qu'elle boit un café latte le matin et qu'elle se promène en transport en commun? C'est ce que nos toutes récentes recherches montrent de façon inédite et nous aimerions vous le faire découvrir!», explique Yannick Dufresne, professeur agrégé en science politique, titulaire la CLESSN et l'un des créateurs du projet. Il souhaite d'ailleurs que la population québécoise et canadienne puisse adopter cette plateforme, avant et après chaque élection, tel qu'elle l'a fait pour la Boussole électorale, à laquelle il a d'ailleurs contribué.

Quel est votre film préféré?

Combien de tatouages avez-vous?

Avez-vous des animaux de compagnie?

30 questions sur vos habitudes de tous les jours permettent à l'application de déterminer pour quel parti fédéral vous voterez à l'élection du 20 septembre!

«Nous avons comparé différents modèles statistiques afin de tester celui qui était le plus performant dans la prédiction des intentions de vote, ajoute le professeur Dufresne. Nous avons ainsi été capables d'entraîner un algorithme d'apprentissage, qui est désormais en mesure de faire des prédictions de vote pour les utilisateurs de Datagotchi!».

En bref

Un court questionnaire pour prédire le vote aux élections fédérales 2021;

Un outil de conscientisation aux données privées et à l'impact des habitudes de vie;

Un outil pédagogique pour susciter la discussion à l'école ou à la maison;

Une assurance de sécurité des données (approbation du comité d'éthique de l'Université Laval ).

Pour remplir le questionnaire à votre tour et obtenir votre prédiction électorale :

http://datagotchi.com/

À propos de Datagotchi

Datagotchi est une initiative menée conjointement par Simon Coulombe, professeur en relations industrielles à l'Université Laval ; Yannick Dufresne, professeur en science politique à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) ; Sébastien Tremblay, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval et directeur du laboratoire Co-DOT ; ainsi que Catherine Ouellet, doctorante en science politique à l'Université de Toronto. Par ailleurs, plusieurs partenaires ont contribué à l'application, tels que des scientifiques de données, des programmeurs internes, la firme de développement de logiciels Unicorn Powered, l'illustrateur Mathieu Fortin de Wazak et Anorak Studio, la firme de recherche marketing Synopsis et la directrice artistique Maria Alexandrov.

SOURCE Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) de l'Université Laval

Renseignements: Maria Alexandrov, Responsable des communications pour Datagotchi, Cellulaire : (418) 559-8763, [email protected]

Liens connexes

https://www.clessn.com/en/index.html