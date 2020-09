Le Service de jetons Visa franchit une étape importante signifiant la croissance du commerce numérique partout

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa Canada annonce l'expansion de Cliquez pour payer au Canada, aidant les consommateurs à faire des achats rapides et sécuritaires auprès de divers marchands et plateformes, ce qui est maintenant plus important que jamais, compte tenu du passage accéléré au numérique. L'explosion de la technologie axée sur le numérique a introduit la prochaine génération du commerce et le besoin d'une expérience de passage à la caisse en ligne transparente et cohérente dans tous les types de canaux.

Cliquez pour payer est basé sur la norme EMV® de l'industrie du commerce à distance sécurisé. À la suite d'un déploiement initial réussi aux États-Unis, Visa fait maintenant passer les commerçants Visa Checkout au Canada à cette façon rapide, facile et sécurisée de payer pour les consommateurs qui choisissent de magasiner sur le Web, sur un appareil mobile, avec une application ou sur un appareil connecté.

Comme le magasinage en ligne au Canada a plus que doublé1 par rapport à l'année précédente en raison de la pandémie de COVID-19, l'expérience Cliquez pour payer est lancée à un moment crucial alors que les entreprises et les consommateurs adoptent un changement rapide vers le commerce électronique. Cliquer pour payer avec Visa permet aux acheteurs d'accélérer le processus de passage à la caisse en tant qu'invité en éliminant le besoin de saisir manuellement les numéros de compte personnels et les mots de passe. Plus de la moitié (56 %) des consommateurs canadiens ont abandonné un panier d'achats en ligne en raison de ces processus manuels, ce qui entraîne des pertes de ventes pour les entreprises2.

« Étant donné le nombre croissant de clients en ligne en raison de la COVID-19, nous nous engageons à fournir des solutions qui jettent les bases pour la prochaine génération de moyens simples, sécuritaires et améliorés de payer », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. « Il s'agit d'une solution gagnante qui aidera les commerçants à réduire l'abandon de panier tout en offrant une intégration unique pour les marques de cartes participantes, ce qui signifie une expérience de passage à la caisse numérique globale plus simple et plus fluide. »

Sur les sites Web affichant le bouton « Click to Pay » (Cliquez pour payer), les consommateurs qui ont activé leur carte pourront passer rapidement à la caisse en tant qu'invité, ce qui leur évitera de saisir manuellement leur numéro de compte personnel à 16 chiffres ou de chercher leur mot de passe chaque fois qu'ils passent à la caisse. Les consommateurs pourront également payer en toute confiance en sachant que Visa utilisera une technologie et des méthodes d'authentification avancées pour protéger les transactions, y compris la liaison avec les appareils et la biométrie. L'expérience Cliquez pour payer est également interopérable avec la spécification de tokénisation EMVCo et avec la spécification 3-D Secure pour apporter plus de méthodes de sécurité aux canaux de paiement numérique émergents et existants.

« En tant que chef de file canadien des paiements numériques, Moneris est très heureuse d'aider Visa à offrir l'expérience Cliquez pour payer aux entreprises canadiennes en 2021 », a déclaré Malcolm Fowler, directeur du partenariat stratégique chez Moneris. « Cliquez pour payer offre une grande valeur à nos marchands et aux consommateurs grâce à des transactions simples, efficaces et sécuritaires. »

Visa atteint 1 milliard de jetons

L'expérience Cliquez pour payer aide à faciliter les achats avec passage à la caisse en tant qu'invité pour les acheteurs qui n'ont pas enregistré leur carte Visa auprès d'un marchand en ligne. En revanche, un grand pourcentage d'achats numériques sont effectués à l'aide d'un identifiant Visa stocké, habituellement chez les marchands qui sont fréquemment utilisés ou qui ont des paiements mensuels récurrents. Pour protéger ces types de transactions numériques, Visa offre la tokénisation pour remplacer le numéro de compte Visa à 16 chiffres d'un titulaire de carte par un jeton sécurisé qui protège le numéro de la carte sous-jacent contre les fraudeurs. Le Service de jetons Visa (VTS) a récemment émis son milliardième jeton, marquant une étape importante dans son offre exclusive pour aider à accélérer l'innovation en matière de commerce électronique et à rendre les paiements plus sécuritaires. Aujourd'hui, plus de 13 000 commerçants effectuent des transactions avec des jetons COF de justificatifs d'identité Visa3 et plus de 8 200 émetteurs sont activés sur le Service de jetons Visa à partir de 150 marchés.

Tout comme Cliquez pour payer, l'adoption rapide de la technologie de tokénisation de Visa se produit tandis que la transition massive du monde vers le numérique s'empare des formes de commerce modernes et futures. En ce qui concerne l'avenir, Visa lance déjà des solutions nouvelles et évoluées pour réduire les risques opérationnels liés à la protection des données pour les marchands et les opérateurs mobiles, réduisant ainsi les étapes inutiles et la friction pour les consommateurs.

