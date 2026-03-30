TOKYO, 30 mars 2026 /CNW/ - Japan International Broadcasting Inc. (JIB) et ODK Media, Inc., l'exploitant d'Amasian TV, le service gratuit de diffusion télévisée en continu (FAST) financé par la publicité en Amérique du Nord, ont annoncé le 27 mars le lancement de Channel Oishii, la première chaîne japonaise de restauration et de mode de vie sur la plateforme. La chaîne propose une programmation 24/7, avec des drames, des films, des documentaires et des animés, offrant aux spectateurs les saveurs, les lieux et les récits qui rendent la culture culinaire japonaise si « oishii » (délicieuse).

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« Oishii » est ce que les Japonais disent quand quelque chose a un goût vraiment délicieux, mais ce terme exprime également un sentiment plus large de confort, de découverte et de plaisir partagé autour d'un plat », déclare Hiroshi Maeda, président et chef de la direction de JIB. « Channel Oishii présente des expériences culinaires captivantes dans tout le Japon, permettant aux publics nord-américains d'en profiter gratuitement à leur convenance. »

L'intérêt pour la cuisine japonaise continue de croître dans toute l'Amérique du Nord. Le Japon a accueilli plus de 42 millions de visiteurs internationaux en 2025, un record historique. Beaucoup ont été attirés par la culture et les expériences culinaires du pays. Le public a de plus en plus envie d'explorer les histoires derrière les saveurs japonaises.

Channel Oishii offre une gamme diversifiée de contenus gastronomiques couvrant de multiples domaines. Récits, personnages et lieux offrent aux spectateurs une fenêtre sur les cuisines, les cafés et les salles à manger du pays. Parmi les faits saillants, mentionnons « Le Gourmet solitaire (Kodoku no Gurume) ». Ce drame culinaire pionnier suit le vendeur itinérant Goro Inogashira qui découvre des plats inoubliables, savourant le simple plaisir de manger seul. Shibuyummy, une série gastronomique animée qui explore les rues du quartier de Shibuya à Tokyo, découvre les délices cachés, les plats locaux et les légendes de la cuisine de rue, des petits restos de « ramen » (nouilles) aux comptoirs de sushis haut de gamme, sans oublier les bars « yokocho » (ruelle).

« Les plateformes de diffusion gratuites deviennent une porte d'entrée pour permettre au public de découvrir des contenus mondiaux», déclare Peter Park, directeur de la stratégie chez ODK Media. « En lançant Channel Oishii su Amasian TV, nous donnons aux téléspectateurs l'occasion d'explorer la culture culinaire japonaise tout en renforçant notre mission plus large de rendre la narration internationale plus accessible. »

Channel Oishii est disponible gratuitement sur Amasian TV aux États-Unis et au Canada sur la chaîne 500. Les téléspectateurs peuvent accéder à la diffusion en direct et à la vidéo à la demande financée par la publicité via une télévision intelligente, un appareil mobile ou sur https://amasian.tv/live/channel-oishii. Suivez toute l'actualité de Channel Oishii sur Instagram @channeloishii et https://jibtv.com/en/channeloishii.

Channel Oishii est alimentée par la technologie de distribution FAST d'Amagi, ce qui permet une diffusion, une planification et une distribution sans compromis des canaux à travers l'Amérique du Nord. L'expérience de la chaîne est encore renforcée par le doublage et la localisation de Deepdub inspirés par l'IA, qui permettent au contenu japonais d'offrir aux téléspectateurs des performances vocales authentiques de qualité studio.

À propos d'Amasian TV

Amasian TV est la première plateforme gratuite de diffusion télévisée financée par la publicité en Amérique du Nord à offrir un large éventail de contenu provenant de toute l'Asie, y compris des drames, des films, des anime, des émissions de style de vie et des chaînes en direct. Grâce à la localisation avancée d'ODK Media, Amasian TV aide à rendre le contenu international plus accessible, en connectant des histoires mondiales à la prochaine génération d'audiences de diffusion en continu.

Site Internet officiel : https://amasian.tv/

À propos de Japan International Broadcasting

Japan International Broadcasting Inc. (JIB) est une société du groupe NHK, la seule société de médias publique au Japon. JIB a été créé pour étendre la portée mondiale de la programmation japonaise grâce à une approche axée exclusivement sur le Japon, avec le soutien de NHK Group, de diffuseurs privés, de sociétés commerciales et d'entreprises des secteurs de l'information, des communications et des finances.

Site officiel : https://jibtv.com/en/

À propos d'ODK Media

Créé en 2011, ODK Media, Inc. est une société mondiale de médias spécialisée dans la diffusion en continu, la localisation et la monétisation de contenu transfrontalier. Grâce à ses plateformes détenues et exploitées, dont OnDemandKorea, OnDemandChina, OnDemandViet et Amasian TV, ODK Media met en relation du contenu international avec des publics partout en Amérique du Nord. L'entreprise tire parti d'une infrastructure de distribution avancée pour aider les partenaires de contenu à élargir leur portée et à rendre la narration mondiale plus accessible.

Site officiel : https://www.odkmedia.net/

SOURCE Japan International Broadcasting

PERSONNE-RESSOURCE : Mitsuko Nishikawa, Japan International Broadcasting Inc. (JIB), tél. : +81-3-6805-1084, courriel : [email protected]; Magalie Zeng, ODK Media, Inc., courriel : [email protected], Lorsque vous utilisez des vidéos fournies dans le dossier de presse pour publication/diffusion, veuillez inclure le crédit « Avec l'autorisation de JIB ». Aucune compensation n'est requise pour l'utilisation d'images. Dossier de presse : https://jibtv.app.box.com/s/y5wblxupa9fzxsbb369oe5y37b03f5nh