HAMILTON, Bermudes, 6 juillet 2022 /CNW/ - Aujourd'hui a lieu le lancement de Chainproof, le premier fournisseur d'assurance contractuelle intelligente réglementée au monde.

Chainproof a été créé par Quantstamp, un important auditeur de sécurité de la chaîne de blocs qui a sécurisé plus de 200 milliards de dollars d'actifs numériques à risque. Grâce à l'investissement de démarrage et au soutien de base de SOMPO Light Vortex, ainsi qu'au soutien en réassurance de Munich Re, Chainproof établit un lien entre l'assurance traditionnelle et la finance décentralisée (DeFi). D'ici juillet 2022, Chainproof prévoit d'offrir une couverture d'assurance autorisée de qualité institutionnelle pour les contrats intelligents libres et non-dépositaires sur les chaînes de blocs publiques décentralisées[1].

Selon https://defillama.com, le secteur en pleine expansion de la DeFi a une valeur totale immobilisée de plus de 70 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 6 000 % par rapport à il y a deux ans. Toutefois, cette croissance s'accompagne d'un risque important, car récemment, il est arrivé plus d'une fois que les contrats intelligents fassent l'objet de piratages ou d'exploits. De plus, les assureurs traditionnels n'ont généralement pas les données historiques et l'expertise technique nécessaires pour souscrire de façon adéquate une assurance liée aux contrats intelligents. Au moment où les gestionnaires d'actifs continuent de chercher des solutions crédibles pour protéger la part croissante de leur portefeuille liée à la cryptomonnaie, l'absence d'assurance réglementée a empêché l'adoption généralisée de la DeFi. Les connaissances techniques de Quantstamp et sa compréhension approfondie de l'écosystème Web3 permettent à Chainproof de déceler les bons risques dans ce secteur de marché. En combinant ses forces à celles de SOMPO et de Munich Re, chefs de file mondiaux en matière de (ré)assurance, Chainproof est bien positionné pour devenir le principal fournisseur d'assurance contractuelle intelligente réglementée au monde.

« SOMPO est fier d'être un partenaire fondamental de Chainproof, un fournisseur d'assurance novateur pour l'économie en pleine croissance du secteur de la DeFi, a déclaré Koichi Narasaki, chef de la direction de SOMPO Light Vortex et cadre supérieur de SOMPO Holdings. Chainproof représente l'avant-garde des solutions d'assurance réglementées pour le monde révolutionnaire de Web3. »

« Quantstamp et Chainproof offrent l'expertise particulière en évaluation des risques nécessaire pour naviguer au sein du marché émergent de l'assurance liée à la DeFi. Les investisseurs institutionnels seront davantage en mesure de réussir dans le secteur de la DeFi s'ils sont couverts par une assurance réglementée, que nous soutenons à l'aide de la réassurance. » explique Andre Knoerchen, responsable des nouvelles technologies de souscription à Munich Re.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu la confiance de partenaires aussi remarquables de l'industrie de l'assurance traditionnelle que SOMPO et Munich Re. Étant donné qu'il n'existe pas de système de contrat intelligent entièrement sécurisé, nous considérons le produit offert par Chainproof comme un incontournable pour les investisseurs institutionnels qui veulent naviguer dans l'espace de la DeFi en toute sécurité », a déclaré Sebastian Banescu, chef de la direction de Chainproof.

Chainproof est fier d'être soutenu par certains des plus grands noms en matière de Web3, notamment Compound, Aave, Lido, Synthetix, Kyber, Amber Group, MakerDAO, Badger, DeFi Alliance, The Graph, Coinlist, Zynga, Illuvium, Hashgraph, Rally, Celo, Polygon, Blockfolio, Dapper Labs, et plus encore.

Êtes-vous un investisseur institutionnel à la recherche d'une assurance contractuelle intelligente? Pour en savoir plus, visitez le quantstamp.com/blog/chainproof ou communiquez avec nous à l'adresse [email protected].

Offert uniquement dans certains pays. Chainproof est actuellement autorisé par le programme de bac à sable de l'Autorité monétaire des Bermudes et détient un permis de l'IGB.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1854223/Chainproof_Logo.jpg

SOURCE Quantstamp