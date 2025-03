Frazier Life Sciences lance Callio Therapeutics sur la base d'une technologie de conjugué anticorps-médicament polyvalent et de programmes sous licence exclusive de Hummingbird Bioscience, basée à Singapour

Financement mené par Frazier Life Sciences avec une participation importante de Jeito Capital et d'autres investisseurs dans les sciences de la vie, dont Novo Holdings A/S, Omega Funds, ClavystBio, Platanus, Norwest, Pureos Bioventures, SEEDS Capital et EDBI

La société va faire progresser des programmes innovants à plusieurs composants conçus pour maximiser les bénéfices thérapeutiques pour les patients atteints de cancer en surmontant les limites des thérapies à doses uniques existantes

SEATTLE et SINGAPOUR, le 3 mars 2025 /CNW/ - Callio Therapeutics, une société de biotechnologie dont l'objectif est de réaliser les promesses des conjugués anticorps-médicaments (CAM) à plusieurs composants pour améliorer le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui son lancement avec la clôture d'un cycle de financement de série A d'un montant de 187,0 millions de dollars. Ce financement a été mené par Frazier Life Sciences avec une participation importante de Jeito Capital et d'autres investisseurs dans les sciences de la vie, dont Novo Holdings A/S, Omega Funds, ClavystBio, Platanus, Norwest, Pureos Bioventures, SEEDS Capital et EDBI. La nouvelle société, dont les sièges sont situés à Seattle et à Singapour, a l'intention d'utiliser le produit du financement de série A pour atteindre la validation de principe clinique de son CAM à deux composants ciblant le HER2 et d'un deuxième programme de CAM non divulgué.

Dans le cadre de ce financement, Callio Therapeutics a conclu un accord de licence mondiale exclusive avec Hummingbird Bioscience pour sa plateforme de CADà plusieurs composants en oncologie, ainsi que pour la propriété intellectuelle associée et les actifs du pipeline, en échange de fonds propres, de paiements d'étape potentiels et de redevances.

« Nous sommes ravis de lancer Callio Therapeutics avec le soutien de Frazier Life Sciences et de ce syndicat d'investisseurs. Les CAM à plusieurs composants ont le potentiel de permettre la diffusion ciblée de combinaisons rationnelles de médicaments dans les cellules cancéreuses et d'améliorer considérablement leur efficacité, a déclaré Piers Ingram, Ph. D, cofondateur et directeur général de Callio Therapeutics. Cette nouvelle génération de thérapies par CAM pourrait améliorer de manière considérable les résultats pour les patients. »

Équipe de direction

L'équipe de direction fondatrice de Callio Therapeutics est composée de personnes fortes d'une vaste expérience acquise dans des sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques de premier plan, notamment ProfoundBio, Silverback Therapeutics, SeaGen, Medarex, Hummingbird Bioscience et Genentech :

Piers Ingram , Ph. D, chef de la direction

, Ph. D, chef de la direction Jerome Boyd-Kirkup , Ph. D, directeur scientifique

, Ph. D, directeur scientifique Dr Naomi Hunder , médecin en chef

, médecin en chef Angèle Maki, Ph. D, responsable des opérations commerciales

« Les CAM à plusieurs composants développés par Callio Therapeutics ont le potentiel de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits en surmontant de nombreuses limites des CAM existants, a indiqué Adam Simpson, président du conseil d'administration de Callio Therapeutics et partenaire en capital-risque de Frazier Life Sciences. Grâce à l'expertise de l'équipe de Callio Therapeutics et à l'accès à la technologie innovante des CAM à plusieurs composants, nous pensons que Callio Therapeutics sera la première entreprise à démontrer les avantages cliniques de cette nouvelle approche passionnante et qu'elle est bien placée pour transformer les traitements anticancéreux. »

À propos de Callio Therapeutics

Basée à Seattle et à Singapour, Callio Therapeutics se concentre sur la réalisation de la promesse des conjugués anticorps-médicaments à plusieurs composants afin de transformer les résultats pour les patients atteints de cancer. La société met au point des conjugués anticorps-médicaments (CAM) de nouvelle génération, à plusieurs composants, qui se caractérisent par des technologies de charge utile et de liaison différenciées qui permettent la diffusion ciblée d'agents multiples dans les cellules tumorales afin de maximiser les bénéfices thérapeutiques. Le programme principal de Callio Therapeutics est un CAM à double charge ciblant le HER2. Callio Therapeutics a été créée par Frazier Life Sciences, une société d'investissement de longue date spécialisée dans les produits thérapeutiques innovants, sur la base de la technologie de CAM et de programmes sous licence exclusive de Hummingbird Bioscience. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.calliotx.com et suivre Callio Therapeutics sur LinkedIn.

À propos de Frazier Life Sciences

Frazier Life Sciences investit à l'échelle mondiale dans des sociétés privées et cotées en bourse qui découvrent, mettent au point et commercialisent des produits biopharmaceutiques innovants. Frazier Life Sciences gère plus de 3,9 milliards de dollars de capitaux, y compris des fonds de capital-risque axés sur la création d'entreprises et les sociétés privées, et le fonds public à long terme axé sur les sociétés publiques de petite et moyenne capitalisation. Depuis 2005, plus de 60 sociétés du portefeuille de Frazier Life Sciences, dont beaucoup ont été créées ou amorcées par Frazier Life Sciences, ont été introduites en bourse ou ont fait l'objet de fusions-acquisitions. L'équipe de Frazier Life Sciences se compose de plus de 40 professionnels dotés d'une grande expertise dans le domaine biopharmaceutique, principalement à Palo Alto, Californie (siège social), San Diego, Seattle, Boston, New York et Londres. Pour plus d'informations sur Frazier Life Sciences, visitez frazierls.com et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Hummingbird Bioscience

Hummingbird Bioscience est une société biothérapeutique basée à Singapour qui travaille à l'interface de l'intelligence artificielle et de l'innovation humaine pour découvrir et développer des médicaments transformateurs pour des maladies difficiles à traiter. Les technologies informatiques et de biologie des systèmes de Hummingbird Bioscience ont généré un pipeline d'anticorps monoclonaux et de conjugués anticorps-médicaments innovants en phase clinique dans les domaines de l'oncologie et de l'auto-immunité. Chez Hummingbird Bioscience, l'engagement en faveur d'une science rigoureuse, du travail d'équipe et de l'intégrité intellectuelle sous-tend notre passion pour l'accélération du parcours des nouveaux médicaments, du concept à la clinique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.hummingbirdbioscience.com et suivre Hummingbird Bioscience sur LinkedIn , X (anciennement Twitter) , et YouTube .

