Tirer parti de la plateforme avancée et fiable de Nasdaq pour offrir aux participants au marché une expérience de négociation de pointe

CHICAGO, le 10 déc. 2024 /CNW/ - PEAK6 Investments est ravi de dévoiler ses plans pour le lancement de Bruce ATS, un système de négociation parallèle (SNP) visant à révolutionner la négociation nocturne, exploité par Bruce Markets LLC (« Bruce ATS »). Cette future plateforme, sous réserve de l'approbation réglementaire, offre aux investisseurs un accès fiable et sécurisé aux marchés américains après les heures de négociation traditionnelles. Elle s'appuie sur la technologie de pointe de Nasdaq pour offrir une négociation efficace, robuste et équitable.

Bruce ATSMC est le fruit d'une collaboration avec des vétérans de l'industrie et des observations des premiers utilisateurs qui ont identifié le besoin d'une solution améliorée de négociation nocturne. L'équipe fondatrice est composée de hauts dirigeants possédant une vaste expertise dans l'industrie de la négociation, assurant ainsi une technologie de pointe qui peut offrir une expérience de négociation de qualité supérieure.

« Le lancement de Bruce ATS change la donne dans le paysage de la négociation, » a déclaré Bill Capuzzi, associé de PEAK6 et chef de la direction d'Apex Fintech Solutions. « Forts de décennies d'expérience dans l'industrie et d'une réputation de fiabilité bien établie, nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins des investisseurs d'aujourd'hui, nous établissons la norme pour l'expérience du marché de demain. Notre engagement est d'ouvrir de nouvelles portes, de donner aux investisseurs les moyens de s'engager de façon continue et transparente, et de veiller à ce qu'ils puissent réagir aux mouvements du marché en tout temps et en tout lieu. »

Le nouveau système devrait être disponible pour la négociation du dimanche au jeudi, de 20 h HNE à 4 h HNE, avec des projets d'expansion de la disponibilité à l'avenir.

Principales caractéristiques de Bruce ATSMC :

Plateforme de négociation robuste et fiable

Accès simplifié grâce à des API éprouvées dans l'industrie pour la gestion des ordres et les données de marché

Expertise dans la gestion des actions d'entreprises afin de limiter les annulations d'ordres et les échecs de négociations.

« Les investisseurs mondiaux sont de plus en plus enclins à prolonger les heures de négociation, et nous sommes ravis de collaborer avec Bruce ATS pour aider à établir et à faire croître cet important marché, » a déclaré Magnus Haglind, vice-président principal, Technologies des marchés, Nasdaq. « Notre technologie de négociation est utilisée depuis longtemps pour soutenir la négociation en tout temps sur les marchés des actifs numériques, et nous sommes heureux d'étendre ce service à un plus large éventail de catégories d'actifs. »

Bruce ATSMC ne se contente pas de modifier les horaires, mais élargit également les possibilités pour les investisseurs du monde entier :

Au service des marchés de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud : Accès matinal aux marchés américains pour des villes comme Mumbai , Pékin et Séoul

Accès matinal aux marchés américains pour des villes comme , Pékin et Séoul Attirer un large éventail d'investisseurs : Réponse à la demande d'horaires de négociation non traditionnels, en particulier pour les nouveaux investisseurs

Réponse à la demande d'horaires de négociation non traditionnels, en particulier pour les nouveaux investisseurs Alignement avec les attentes basées sur les cryptomonnaies : Vers une disponibilité en tout temps à laquelle aspirent les négociateurs de cryptomonnaies alors qu'ils se tournent vers les titres traditionnels

« L'intégration harmonieuse avec la plateforme d'Apex Fintech Solutions garantit aux utilisateurs une expérience de négociation puissante et conviviale, » a déclaré Connor Coughlin, directeur commercial d'Apex Fintech Solutions. « Avec le lancement imminent de Bruce, nous sommes heureux d'annoncer que les clients d'Apex auront accès dès le premier jour à cette plateforme de négociation novatrice, ce qui souligne notre engagement à offrir à nos clients des solutions financières de pointe qui améliorent leur flexibilité et leur accessibilité en matière de négociation. »

Après l'approbation réglementaire, Bruce ATSMC a l'intention d'établir une nouvelle référence en matière de négociation après les heures de marché en tirant parti de son expertise approfondie dans le courtage, le règlement, les actions d'entreprises et la conformité, soutenue par la stabilité d'entités de renom capables de gérer des volumes de négociation importants.

Bruce Markets LLC (« Bruce ») est un courtier-négociant inscrit et membre de la FINRA et de la SIPC. Sous réserve de l'approbation réglementaire, Bruce a l'intention d'exploiter un système de négociation parallèle (SNC) qui fournit des services de liquidité et d'exécution sur les actions NMS entre 20 h et 4 h HE. Le rapport BrokerCheck de la FINRA pour Bruce ATS est disponible à l'adresse suivante : https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209

À propos de PEAK6

PEAK6 utilise la technologie pour trouver une meilleure façon de faire les choses. La première solution technologique de l'entreprise a été mise au point en 1997 pour optimiser la négociation d'options, et au cours des deux dernières décennies, la même formule a été utilisée dans divers secteurs, catégories d'actifs et étapes commerciales pour obtenir constamment des résultats de qualité supérieure. Aujourd'hui, PEAK6 cherche des occasions transformationnelles pour fournir des capitaux et un soutien stratégique aux entrepreneurs et aux entreprises avant-gardistes.

Les principales marques de PEAK6 comprennent PEAK6 Capital Management, PEAK6 Strategic Capital, Apex Fintech Solutions, We Insure, FOCUS, Zogo, Evil Geniuses et Poker Power.

PEAK6 Investments et ses sociétés affiliées possèdent Apex Fintech Solutions.

