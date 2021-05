Kylie Jefferson est connue pour son rôle principal dans la série dramatique Tiny Pretty Things de Netflix, qui connaît un grand succès et qui raconte l'histoire d'un groupe d'amies dans une académie de ballet d'élite. La série a été filmée à Toronto, au Canada, à quelques pâtés de maisons de l'établissement phare de la Maison Birks sur Bloor Street. Avant d'accepter son rôle, M me Jefferson avait suivi une formation à la prestigieuse Debbie Allen Dance Academy en Californie, où elle était la plus jeune étudiante à avoir été acceptée dans le programme. « Kylie respire la grâce et la confiance et la joie de vivre », déclare Katie Reusch, directrice du marketing de Bijoux Birks. « Que ce soit sur scène ou devant la caméra, elle capte l'attention du public avec ses performances vibrantes et authentiques. »

« Être une ambassadrice de Bijoux Birks signifie beaucoup pour moi », affirme Kylie Jefferson. C'est un partenariat qui établit et représente la personne que j'ai toujours rêvé de devenir, celle que je suis maintenant et celle que je continuerai à devenir. J'adore tout ce que l'entreprise représente. »

Depuis leur lancement en 1879, les collections de Bijoux Birks s'inspirent de la beauté des paysages naturels du Canada. Du sommet des montagnes enneigées aux ruisseaux cristallins, quatre éléments principaux inspirent les créations de Bijoux Birks : la terre, le bois, l'eau et le ciel. Lorsque Mme Jefferson danse, elle reflète la même élégance naturelle et le même émerveillement.

En plus de jouer et de danser, Kylie Jefferson se fait porte-parole de l'autonomisation et de l'inclusivité. Elle parle franchement du manque de représentation dans le ballet et les arts classiques. Sur le plateau de Tiny Pretty Things, Mme Jefferson a applaudi la série pour avoir abordé certains de ces problèmes de la vie réelle. Elle rêve d'un monde où les ballerines sont de toutes les formes, tailles et couleurs. « Ma présence dans le monde du ballet est parallèle à ma présence dans le monde réel. Donnez-vous la permission d'être tout ce que vous désirez être avec un équilibre de force et de grâce. Donnez-vous la permission de briller, de la couronne sur votre tête aux diamants à votre cou, et jusqu'au bout des pieds. » Pendant son enfance, Kylie a appris qu'il faut savoir nager pour ne pas couler : elle s'autoproclame sirène.

Bijoux Birks fait partie des moments les plus importants du Canada depuis plus de 141 ans. À la fin de 2020, Bijoux Birks a poursuivi son plan d'expansion aux États-Unis, en s'associant à Saks Fifth Avenue. La collection Bijoux Birks a initialement été lancée à sept endroits : Atlanta, Naples, Sarasota, South Coast Plaza, Phoenix, San Francisco, Birmingham et en ligne sur Saks.com. Compte tenu du succès du lancement de la collection, cinq magasins Saks supplémentaires ont été ajoutés en 2021 : Boston, Troy, Houston, Palm Beach Gardens et la Nouvelle-Orléans. « Nous sommes fiers de notre héritage canadien et nous souhaitons partager la riche histoire de notre marque avec le reste du monde », affirme Jean-Christophe Bedos, président et chef de la direction de la Maison Birks. « En plus de Mayors Jewellers, Saks Fifth Avenue a été un partenaire de détail extraordinaire et nous avons hâte de poursuivre notre expansion. » Saks présente les collections Birks les plus populaires, dont Birks Snowflake, Birks Bee Chic, Birks Muse, Birks Dare to Dream, Birks Pétale, Birks Rosée du Matin, Birks Splash et Birks Iconic.

