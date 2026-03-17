Lancement de Base Oncologie : une nouvelle plateforme éducative pour mieux comprendre le cancer

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Dans un contexte où l'information en santé est abondante, mais souvent fragmentée ou difficile à comprendre, la Fondation québécoise du cancer annonce aujourd'hui le lancement officiel de Base oncologie, une nouvelle plateforme numérique unique proposant une série de capsules éducatives fiables, accessibles et vulgarisées sur le cancer pour tous, dans un format d'animation 2D.

Base oncologie : nouvelle plateforme numérique unique proposant une série de capsules éducatives fiables, accessibles et vulgarisées sur le cancer pour tous, dans un format d’animation 2D. (Groupe CNW/Fondation québécoise du cancer)

Des repères clairs face à la complexité du parcours oncologique

Développée en collaboration avec des experts du milieu de la santé chez Solutions Blue Aurora, Base oncologie vise à soutenir les personnes touchées par le cancer, leurs proches ainsi que les professionnels de l'écosystème de santé. La plateforme offre du contenu rigoureux et bienveillant portant sur les notions essentielles liées à la maladie, aux traitements, aux effets secondaires, de même qu'aux enjeux humains et sociaux qui jalonnent le parcours.

Une réponse à la surinformation et au service de la littératie en santé

À l'ère de la surinformation, Base oncologie se positionne comme une source crédible et rassurante, pensée pour répondre aux questions les plus fréquentes et accompagner les personnes à des moments clés de leur trajectoire en cancérologie.

« Base oncologie est née d'un besoin clair : offrir une information juste, compréhensible et rassurante, à un moment où les personnes concernées sont souvent submergées par des contenus contradictoires ou trop techniques, à des périodes déterminantes de leur vie », souligne Dr Jean-Sébastien Aucoin, président chez Solutions Blue Aurora.

En misant sur la vulgarisation, la clarté et l'accessibilité, cet outil numérique contribue à renforcer la littératie en santé et à favoriser un dialogue plus éclairé entre les personnes touchées par le cancer et les acteurs du réseau.

« Cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission de la Fondation, en informant et en accompagnant les personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches, à chaque étape de leur parcours. Elle témoigne aussi de notre volonté de travailler en complémentarité avec le réseau de la santé et les organismes afin de mieux outiller l'ensemble des Québécois pour des décisions éclairées », affirme Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Catégorisées par type de cancer (notamment les cancers du sein, du poumon et de la vessie, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple, etc.), Base oncologie propose également des modules explicatifs sur les traitements, les objectifs de soins et les stratégies de soutien. La plateforme peut être consultée de façon autonome par la population, tout en servant d'outil complémentaire aux professionnels et intervenants de la santé dans l'accompagnement de patients.

Découvrez dès maintenant Base Oncologie, une collaboration innovante au service d'un accompagnement plus humain, éclairé et accessible en cancérologie.

À propos de Solutions Blue Aurora

Solutions Blue Aurora est une entreprise d'innovation en santé en pleine expansion qui transforme les connaissances médicales et scientifiques complexes en ressources accessibles, claires et engageantes. Elle se concentre actuellement sur le domaine de l'oncologie et vise à informer et à soutenir l'éducation des patients, des aidants et du grand public. L'objectif est d'établir des connaissances de base qui leur permettront de mieux comprendre leur situation ou celle de leurs proches, d'interagir plus efficacement avec les professionnels de santé et de naviguer avec confiance dans le système de la santé. Ses programmes sont rédigés et supervisés par des experts médicaux. Ils intègrent du contenu multimédia de haute qualité, associé à des stratégies innovantes visant à en optimiser l'utilisation. Leur équipe réunit des experts médicaux, des chefs de projet, des concepteurs, des designers, ainsi que des spécialistes du marketing et des technologies web, tous engagés à améliorer les connaissances et l'expérience en santé des patients et du grand public.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Gatineau, Lévis, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Rouyn-Noranda, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi son Programme de soutien en entreprise lorsque le cancer frappe au travail et de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.ca| Facebook : fqcancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Pour de plus amples renseignements : Jennifer-Kim Noël, Directrice, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Courriel : [email protected]