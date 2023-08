Lancement de b, halfmoon : marque internationale à la fine pointe du style de vie née de la fusion de deux sociétés sœurs: B Yoga et Halfmoon

b, halfmoon poursuit les traditions de B Yoga et de Halfmoon en misant sur une offre de produits axés sur le style de vie conçus pour faciliter le parcours vers le bien-être

TORONTO, le 30 août 2023 /CNW/ - Mindful Collective Co. annonce aujourd'hui la fusion de ses deux gammes de produits pour le mouvement et la méditation, B Yoga et Halfmoon, et le lancement officiel de l'évolution vers une nouvelle marque axée sur le style de vie, b, halfmoon. Cette nouvelle marque incarne les valeurs des deux entreprises qui l'ont vue naître : la nature comme source d'inspiration, la pause comme méthode de renouvellement de l'énergie et l'authenticité comme ultime objectif. Sans renoncer à son offre de produits de mouvement et de méditation, la marque vise une expansion dans de nouvelles catégories de produits axés sur le style de vie.

Résolument contemporaine, la marque b, halfmoon est profondément inspirée par la nature, et tous ses éléments puisent dans cette nature tenue pour unique vérité. Force motrice de toutes les activités de la nouvelle entreprise, la nature est perçue comme une force équilibrante, une source d'inspiration et un guide dans toutes les sphères de la vie. b, halfmoon croit que c'est dans la nature que les membres de sa communauté trouveront l'inspiration nécessaire pour découvrir leur vérité.

L'éthos de la marque puise dans les principes de l'ayurveda, système médical de l'Inde antique qui mise sur les pratiques naturelles pour favoriser l'équilibre tête-corps-esprit. Ces trois éléments qui nourrissent les doshas dans la médecine ayurvédique formeront la base de toutes les créations de b, halfmoon.

D'ici l'automne, b, halfmoon lancera de nouvelles catégories de produits, dont une nouvelle gamme de cristaux et de produits créés en partenariat avec Zayat Aroma , Black & Blum , Verre Lune et Essentially High . Certains articles de consommation intermédiaire seront également agrémentés des œuvres d' Alessandra Olanow et de Paige Jung .

b, halfmoon annonce également aujourd'hui son intention d'obtenir la certification Société B Corp, ce qui témoigne de sa ferme résolution à prioriser l'environnement tout en visant l'expansion dans de nouvelles catégories.

Offrir de riches expériences en personne à sa clientèle sera une priorité pour b, halfmoon. L'entreprise ouvre dès demain sa première boutique-galerie à Biarritz, en France; la première galerie canadienne suivra cet automne, au Québec. Les plans d'expansion aux quatre coins du Canada et aux États-Unis sont actuellement en œuvre.

