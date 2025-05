LANCEMENT D'UNE PREMIÈRE TROUSSE POUR L'ÉVALUATION ET L'INTERVENTION AUPRÈS DES ADOLESCENT.ES AUTEUR.ES DE VIOLENCES SEXUELLES

SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - En marge de son colloque annuel, le Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle (RIMAS) dévoile aujourd'hui la première trousse québécoise dédiée à l'évaluation et à l'intervention auprès des adolescent.es auteur.es de violences sexuelles. Conçue pour soutenir les intervenant.es à travers la province, cette trousse répond à un besoin concret compte tenu du fait que les 12 à 17 ans constituent le groupe d'âge avec le plus haut taux d'infractions sexuelles présumées, un taux nettement supérieur à celui observé chez les adultes.

Mieux outiller les intervenant.es pour maximiser l'efficacité des interventions et prévenir les récidives

En écho aux principes soutenus par l'Association for the Treatment (and Prevention) of Sexual Abuse (ATSA), la Trousse des lignes directrices et des outils pour l'évaluation et l'intervention auprès des adolescent.es auteur.es de violences sexuelles (Trousse ADOS) a pour objectif principal de soutenir les professionnel.les œuvrant auprès de cette clientèle. Elle leur offre des repères cohérents, une meilleure compréhension des enjeux ainsi que des moyens pratiques pour évaluer et intervenir efficacement. La trousse vise à ce que les intervenant.es puissent mieux répondre aux besoins des adolescent.es en allant du référencement jusqu'à l'intervention et en passant par l'évaluation rigoureuse. Il s'agit en outre d'un outil d'intérêt pour informer plus globalement les acteurs du système de justice et les décideurs politiques.

Concrètement la Trousse ADOS propose un cadre d'intervention structuré sur les niveaux d'intervention et les trajectoires de services ainsi que des lignes directrices adaptées aux réalités du territoire québécois. Elle offre également des outils pratiques et des ressources numériques complémentaires permettant un approfondissement de plusieurs thématiques clés liées à l'intervention auprès des adolescent•es auteur•es de violences sexuelles, disponibles exclusivement sur la plateforme du RIMAS. Parmi celles-ci figurent notamment le développement des compétences interpersonnelles, la compréhension du cycle délictuel et l'élaboration d'un plan de maîtrise de soi, l'évaluation des progrès réalisés en cours d'intervention, ainsi que la trajectoire de services proposée à ces jeunes.

La Trousse ADOS sera disponible en version numérique sur le site Web du RIMAS. Il est possible d'obtenir de l'information ou un accompagnement à son implantation en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

Un colloque pour repenser l'intervention

Depuis près de 30 ans, le RIMAS œuvre à la prévention des agressions sexuelles et à la réduction de la récidive, en soutenant le développement des pratiques spécialisées en délinquance sexuelle. Son colloque annuel rassemble des intervenant.es, chercheur.es et des parties prenantes politiques autour d'enjeux cruciaux liés à ce champ d'intervention.

L'édition 2025, se déroulant sous le thème « Repenser la vie sexuelle et affective des auteur.es de violences sexuelles », propose une exploration en profondeur des facteurs biologiques, psychologiques, socioculturels et politiques qui influencent tant les trajectoires individuelles que les approches d'intervention. Le colloque vise à favoriser un dialogue interdisciplinaire et à inspirer des pratiques novatrices axées sur la prévention et la responsabilisation.

Citation

« Cette trousse est le résultat d'un vrai travail collaboratif avec plusieurs experts du milieu, pour répondre à un besoin essentiel des intervenant.es. Elle a été conçue pour les soutenir au quotidien et vise à leur offrir des outils concrets et adaptés dans leurs pratiques, parce qu'on sait à quel point leur rôle est important. Toutes nos initiatives s'inscrivent dans une mission claire : réduire le nombre de victimes de violences sexuelles en améliorant la qualité et l'efficacité des interventions après des auteur.es de ces actes. C'est un pas de plus vers une société plus sûre pour tous et toutes. »

- Stéphanie Leduc, directrice générale du RIMAS

À propos du RIMAS

Le Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle (RIMAS) œuvre depuis près de 30 ans à soutenir le développement des pratiques en intervention et à promouvoir l'importance des services spécialisés en délinquance sexuelle à travers le Québec. Nos 260 membres travaillent à prévenir les agressions et à réduire de façon significative le risque de récidive chez les personnes ayant commis des violences sexuelles. Chaque année, plus de 1 300 personnes bénéficient des services offerts par les membres du RIMAS.

Source : Jennifer Dumas, Agente aux communications, RIMAS, [email protected]; Contact média : Megan Rivas-Gagnon, TACT, 514 691-4376 | [email protected]