Lancement d'une pétition - Le Parti Québécois parraine une pétition pour le maintien des services d'urgence de nuit au centre hospitalier de Rivière-Rouge

QUÉBEC, le 13 janv. 2024 /CNW/ - Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois de Santé et services sociaux parraine une pétition demandant au gouvernement de garder ouverts les services d'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge. « Le Parti Québécois appuie le maintien des services de proximité partout en régions, incluant les services d'urgence », soutient Joël Arseneau.

EN BREF

Le Parti Québécois appuie le maintien des services de proximité dans nos régions incluant les services d'urgence

Le Parti Québécois réitère que la région des Laurentides a besoin d'un meilleur financement ainsi qu'un rattrapage financier pour ses établissements.

Le Parti québécois est solidaire avec les élus et le Comité 24h - Urgence d'agir. La région des Laurentides réclame depuis des années un rattrapage financier en matière de services de santé et d'investissements en infrastructures. La rationalisation des services n'est pas une solution. La fermeture de l'urgence de Rivière-Rouge n'est qu'un exemple de la problématique du système de santé dans la région. « Pour le Parti Québécois, la réduction de l'offre de service de santé dans nos régions n'est pas une option. Le maintien des services de santé, c'est une question d'équité et de maintien de la qualité de vie, de la vitalité et de l'attractivité de nos régions » d'affirmer le député péquiste.

La pétition sera disponible sur le site de l'Assemblée nationale dès le 12 janvier.

Lien vers la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-10623/index.html

Prendre note que le Comité 24h - Urgence d'agir organise un rassemblement à Rivière-Rouge le samedi 13 janvier. Stephan Fogain, co-porte-parole du Parti Québécois sera présent pour une prise de parole.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]