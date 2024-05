Lancement d'une pétition à l'Assemblée nationale pour que le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Pierre-Boucher soit approuvé dans son ensemble

Répondre aux besoins de la population et assurer des services de santé de qualité

LONGUEUIL, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Fondation Hôpital Pierre-Boucher, par l'entremise du député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et services sociaux, Joël Arseneau, a lancé aujourd'hui une pétition à l'Assemblée nationale exhortant le gouvernement du Québec d'approuver la deuxième phase du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Pierre-Boucher. Par cette nouvelle action, elle réitère toute l'importance d'autoriser sans délai les travaux de ce projet vital afin de répondre aux besoins croissants de la population de la Montérégie.

Un agrandissement crucial pour maintenir le niveau de soins et de services à la population

L'Hôpital Pierre-Boucher est un pilier du réseau de la santé et des services sociaux dans la région de la Montérégie-Est, dont les infrastructures, déjà saturées, ne répondent plus aux besoins actuels de la population. Le taux d'occupation des lits d'hospitalisation dépasse régulièrement les 100 %, alors qu'il devrait être de 85 % en moyenne. De 2017 à 2022, le nombre de visites à l'urgence a crû de 36 %, et suivant cette tendance, la hausse atteindra 63 % en 2031. L'urgence de l'Hôpital Pierre-Boucher figure régulièrement parmi celles comptant les plus hauts taux d'occupation au Québec.

La population de la Montérégie-Est est appelée à croître de 9 % d'ici 2036 et le nombre de personnes âgées de 36 %. La croissance et le vieillissement de la population exercent donc une pression importante sur l'Hôpital Pierre-Boucher, qui ne fera qu'accentuer les enjeux de capacité de l'établissement. Il est impératif de procéder rapidement à l'agrandissement et à la modernisation de l'hôpital pour répondre aux besoins actuels et futurs de cette infrastructure névralgique pour la région.

Le CISSS de la Montérégie-Est, dont fait partie l'Hôpital Pierre-Boucher, a élaboré un vaste projet d'agrandissement et de modernisation prévoyant la construction d'une nouvelle urgence et l'agrandissement de l'hôpital. Seule une première phase de ce grand projet a été autorisée par le gouvernement, laquelle est largement insuffisante et ne prévoit aucun nouveau lit d'hospitalisation ni développement de services ambulatoires. Pourtant, la réalisation complète du projet est cruciale pour améliorer la capacité, l'efficience, la fluidité et la qualité des services. Malgré les demandes répétées de l'hôpital et de nombreux acteurs socio-économiques locaux, la seconde phase n'a pas été intégrée au Plan québécois des infrastructures 2024-2034.

Pour répondre à l'ampleur des besoins, signez la pétition

Alors que la situation est hautement préoccupante et qu'elle suscite de vives inquiétudes, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher invite la population à appuyer le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital en signant la pétition qui est mise en ligne sur le site Internet de l'Assemblée nationale.

Citations

« Avec cette pétition, nous souhaitons intensifier la pression sur le gouvernement pour que celui-ci réponde enfin aux demandes des usagers et usagères de la Montérégie en autorisant l'ensemble du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Pierre-Boucher. Les services sont actuellement en situation précaire et cela ne fera que s'aggraver dans les prochaines années. Compte tenu des délais de construction, le gouvernement doit agir rapidement pour que la planification des travaux puisse s'amorcer. Le temps presse pour garantir aux citoyennes et citoyens de la Montérégie l'accès aux soins de qualité qu'ils méritent. »

- Fannie Allard, Directrice générale de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

« L'Hôpital Pierre-Boucher peine à maintenir le niveau de soins et de services à sa population, alors que les besoins augmentent constamment. La réalisation de l'intégralité du grand projet d'agrandissement et de modernisation est devenue impérative pour assurer la sécurité des soins prodigués aux résidents de la Montérégie-Est. Cette pétition vise à envoyer un message fort au gouvernement : l'urgence de cette situation ne peut plus être ignorée davantage. Tant que le gouvernement demeure inactif, ce sont les usagers et usagères qui écoperont. »

- Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et services sociaux

À propos de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures indispensables aux soins de santé, c'est la générosité des donateurs qui permet à la Fondation de bonifier les services et les équipements des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher. Depuis sa création en 1987, la Fondation a versé à l'Hôpital Pierre-Boucher plus de 55 millions $ afin de financer de nombreux projets. Cet appui touche autant l'acquisition d'équipement médical et de soins de haute technologie que des travaux d'amélioration de l'environnement de soins et de pratique des médecins et des employés.

SOURCE Fondation Hôpital Pierre Boucher

Renseignements: Pour tout renseignement: Sabrina Martin, TACT, [email protected] , 418 515-3632