Lancement d'une nouvelle plateforme de formation en ligne gratuite sur la prévention du harcèlement au travail

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec inc. (GAIHST) est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme de formation en ligne gratuite, un outil qui cherche à favoriser la prévention du harcèlement sexuel, psychologique et discriminatoire en milieu de travail. Grâce au soutien du Secrétariat à la condition féminine, cette plateforme offre aux employé.e.s et employeur.se.s du Québec des ressources pour mieux comprendre les divers enjeux concernant le harcèlement en milieu de travail.

Deux formations y sont actuellement disponibles : l'une sur le harcèlement sexuel et l'autre sur le harcèlement discriminatoire. Ces modules viennent enrichir l'offre du département de l'éducation du GAIHST, qui propose également des formations plus approfondies en présentiel ou en visioconférence, ainsi que des formations sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques des organisations.

La formation sur le harcèlement sexuel au travail est conçue pour favoriser une meilleure compréhension du phénomène et sensibiliser aux comportements inappropriés au travail. Elle aborde, entre autres, les critères pour l'identifier selon la Loi sur les normes du travail, ses diverses manifestations, le consentement et les conséquences pour les victimes. Une attention particulière est accordée aux populations vulnérables et aux responsabilités des employeur•se•s.

La formation introductive sur le harcèlement discriminatoire en milieu de travail a pour but de bien définir et de favoriser la reconnaissance de ce type de harcèlement, le tout en illustrant ses manifestations et en démystifiant certaines idées préconçues.

Accessible dès aujourd'hui, la plateforme permet aux personnes intéressées de suivre ces formations en ligne, avec inscription préalable via formations.gaihst.qc.ca.

À propos du GAIHST

Le GAIHST est un organisme dévoué à la lutte contre le harcèlement au travail depuis près de 45 ans. L'organisme offre soutien, information et ressources aux personnes vivant ou ayant vécu du harcèlement, tout en sensibilisant le public et les milieux de travail sur les comportements à adopter pour favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire.

