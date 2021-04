Lancement d'une nouvelle étude sur la fréquentation des spectacles - Étude des publics des arts de la scène au Québec

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS) est heureux d'annoncer la publication de l'Étude des publics des arts de la scène au Québec, la plus importante recherche jamais produite sur le sujet au Québec. Elle offre un portrait détaillé de la fréquentation des arts de la scène avant la pandémie, soit de mars 2018 à février 2019.

D'une ampleur inédite, l'étude couvre 10 disciplines des arts de la scène : danse, musique classique, musique instrumentale, théâtre, chanson francophone et chanson anglophone, humour, cirque, comédie musicale et variétés. Un sondage national d'une très grande ampleur (6 254 répondants), 3 enquêtes ciblées (20 000 répondants) et une trentaine d'entrevues avec des informateurs clés ont été réalisées par DAIGLE/SAIRE, qui a coordonné l'ambitieux chantier et analysé les résultats. Les riches données ont permis de tracer les profils disciplinaires et géographiques des publics et de mieux comprendre les facteurs influençant la fréquentation sous diverses formes, y compris dans les festivals et lieux alternatifs.

Pour la première fois, la relation entre la fréquentation gratuite et payante est bien documentée, de même que les freins à la sortie au spectacle. L'étude déboulonne par ailleurs le mythe du spectateur qui ne s'intéresse qu'à une forme de spectacle, par exemple l'opéra et la musique classique, et révèle que le public québécois navigue souvent entre diverses disciplines. Elle défait aussi le préjugé d'une jeunesse culturellement passive, tournée exclusivement vers l'offre numérique.

« L'étude et les données qui l'accompagnent constituent un formidable outil, entre autres pour la réalisation des études de marché et des campagnes de promotion qui seront tout particulièrement nécessaires pour la relance des arts vivants au Québec » soulignent les membres du groupe de travail.

L'étude a été rendue possible grâce au soutien financier des cinq partenaires suivants:

Conseil des arts du Canada

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Patrimoine canadien

Société de développement des entreprises culturelles

Vous pouvez télécharger l'étude complète en consultant ce lien.

À PROPOS DU GTFAS

Le GTFAS réunit des représentants d'importants réseaux de diffusion, d'artistes et de producteurs au Québec, de toutes les disciplines des arts de la scène, pour un dialogue constructif, dans le respect des diverses disciplines et réalités de chacun.

Le GTFAS se veut un lieu d'échanges, de réflexion, de veille et de planification pour valoriser et stimuler la fréquentation des arts de la scène.

Les 12 organismes suivants en font partie :

Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)

Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH)

Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Conseil québécois de la musique (CQM)

Conseil québécois du théâtre (CQT)

Coup de cœur francophone

En piste - Regroupement national des arts du cirque

La danse sur les routes du Québec

Les Voyagements - Théâtre de création en tournée

Regroupement québécois de la danse (RQD)

Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ)

Disponibles pour des entrevues:

Pierre-Olivier Saire , directeur de l'étude - Daigle-Saire

, directeur de l'étude - Daigle-Saire Solange Drouin , ADISQ - Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

, ADISQ - Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo Julie-Anne Richard , RIDEAU - Association professionnelle des diffuseurs de spectacles

, RIDEAU - Association professionnelle des diffuseurs de spectacles Catherine Voyer-Léger, CQT- Conseil québécois du théâtre

SOURCE RIDEAU - l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles

Renseignements: Charlotte Bocquillon, Coordonnatrice des communications, RIDEAU, 514 561-8422, [email protected]

Liens connexes

https://associationrideau.ca/