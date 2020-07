Lancement d'une nouvelle coopérative de transport aérien régional québécoise

SAGUENAY, QC, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer la création de Treq. Une coopérative de transport régional québécoise, un nouveau transporteur aérien dont la mission est de desservir les régions du Québec et permettre leur développement.

Depuis plusieurs décennies, le Québec connaît une défaillance de son transport aérien régional. L'annonce d'Air Canada de se retirer de 30 régions confirme que le modèle actuel, privé et à but lucratif, n'est plus adapté aux besoins des régions. Ce modèle doit maintenant faire place à une nouvelle approche. Et si les actionnaires étaient les régions et leurs populations? Et si le transporteur était une coopérative? Et si les actionnaires étaient des coopérants et les dividendes devenaient des ristournes? Et si la mission de ce nouveau transporteur était d'abord et avant tout de desservir les régions afin de permettre leur développement.

Treq propose une flotte d'appareils Bombardier Q400- 78 places, des avions régionaux performants afin de permettre des prix de billets normaux.

De nombreux élus et gens d'affaires du Québec supportent l'initiative. Il est plus que temps que les régions se dotent de cet outil essentiel. Pour la coopérative Treq, le transport aérien est le moyen pour nos régions de se développer. Le modèle coopératif est aussi le moyen de s'assurer que plus jamais les régions ne seront prises en otage par une société aérienne privée.

« Le Québec est le dernier de classe en Amérique en transport aérien régional. Les statistiques de l'IATA le montrent. Il y a cinq fois moins de passagers per capita au Québec qu'en Ontario. Offrons un service de qualité à des prix normaux et les Québécois seront au rendez-vous. 350$ pour un vol de Montréal vers les Îles-de-la -Madeleine, vous embarquez? C'est le prix que Porter Airlines, WestJet et Air Canada demandent pour une distance égale en Ontario »

Serge Larivière, membre fondateur et président de

L'Aéroport international de Mont-Tremblant.

« Ça fait longtemps que je le dis; sans un transport aérien régional efficace et des prix de billets accessibles, il faut oublier notre développement touristique international en région. Et ce, sans parler du développement économique… Montréal - Bagotville à 199$ … Assez parlé, on le fait! »

Éric Larouche, membre fondateur et

Président de l'Hôtel Chicoutimi, de l'Auberge des îles,

RL Énergies et ancien Président de l'Alliance touristique du Québec

Le projet est en chantier depuis déjà plusieurs années. L'appui des différentes instances et du gouvernement du Québec sera essentiel au développement de la coopérative Treq afin de mettre en place dès maintenant ce service indispensable aux régions du Québec.

