Lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation - Protéger les acheteurs et les vendeurs, c'est dans la nature de l'OACIQ

BROSSARD, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Un lion, une girafe et un singe feront rayonner le rôle et la mission de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) auprès des consommateurs québécois. Cette mission s'accomplit, entre autres, en informant le public sur les protections offertes par la Loi sur le courtage immobilier ainsi que les comportements à adopter pour une transaction immobilière en toute confiance.

« L'OACIQ s'est engagé dans une démarche de proximité avec le public afin d'être un régulateur engagé et attrayant. Notre planification stratégique 2023-2025 comporte plusieurs initiatives, dont nos Forums d'échange publics, qui viendront renforcer le lien de confiance avec nos divers publics. Nous sommes très fiers de notre campagne annuelle, qui contribuera à l'information immobilière des consommateurs, qu'ils soient premiers acheteurs ou vendeurs d'une propriété immobilière », affirme Louis Beauchamp, vice-président Communications de l'OACIQ.

« L'effervescence immobilière des dernières années ainsi que les nouvelles tendances et pratiques émergentes en courtage immobilier démontrent encore davantage qu'il est essentiel qu'un organisme comme l'OACIQ veille à l'application des mesures de protection prévues à la Loi sur le courtage immobilier », ajoute-t-il.

La campagne de sensibilisation, « La vraie nature de l'OACIQ », a été lancée le 8 mai. Elle fait appel à l'humour et à la surprise pour attirer l'attention des consommateurs sur les outils préparés à leur intention, tels que les Guide de l'acheteur et Guide du vendeur ainsi que des balados et le site Internet de l'OACIQ où une foule d'informations pertinentes en lien avec l'achat ou la vente d'une propriété y est offerte. Elle les invite aussi à contacter le centre de renseignements Info OACIQ pour toute question en regard de leurs transactions immobilières effectuées par l'entremise d'un courtier.

Les vedettes animales de la campagne de sensibilisation seront présentes à la radio, en vidéo, en bannières sur diverses plateformes numériques ainsi que sur des affichages extérieurs. La campagne se concentrera par ailleurs dans les deux périodes de plus forte activité immobilière, soit le printemps et le début de l'automne.

À propos des Forums d'échange publics de l'OACIQ

L'OACIQ organise des Forums d'échange destinés au grand public qui visent à susciter des discussions avec les consommateurs et à contribuer activement à leur sensibilisation en matière de littératie immobilière, pour ainsi protéger encore mieux le public. Le premier forum public du 26 mars dernier a permis à plusieurs consommateurs, qui s'étaient déplacés dans les bureaux de l'OACIQ à Brossard, d'obtenir de l'information sur leur transaction immobilière en cours ou à venir.

La seconde édition du Forum public aura lieu le jeudi 15 juin 2023 de 11 h à 14 h au Complexe Desjardins.

Pour en savoir plus : www.oaciq.com/fr/pages/forums-de-loaciq

À propos de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) assure la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. Il est membre des Autorités de réglementation du courtage immobilier du Canada (ARCIC), une organisation qui regroupe l'ensemble des régulateurs canadiens en matière de courtage immobilier, d'inspection en bâtiment et de gestion de copropriétés pour certaines provinces.

