TORONTO, le 23 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canadien Scott Shawyer a lancé Canada Ocean Racing, une nouvelle équipe de voile hauturière. Shawyer participera à la course autour du monde en solitaire et sans escale, le Vendée Globe, dans le but de devenir le premier Canadien à compléter l'épreuve phare de la voile hauturière, largement considérée comme le défi sportif le plus difficile de la planète.

Soutenue par le célèbre navigateur britannique Alex Thomson, la campagne de Shawyer vise à diriger et à inspirer le développement de la voile hauturière au Canada. Une équipe de base de skippers canadiens gérera la gestion quotidienne de la performance technique du yacht tandis que l'équipe se lance dans un calendrier rigoureux d'entraînement au large et de préparation à la course. Qu'il s'agisse de programmes d'engagement des jeunes avec la Maple Leaf Sports & Entertainment Foundation ou de possibilités d'équité entre les sexes et d'inclusion avec le projet Magenta, l'équipe de Canada Ocean Racing encouragera la prochaine génération à choisir sa propre aventure et à créer une voie pour les futurs athlètes, en les aidant à construire les voies et les réseaux nécessaires dans la voile de performance.

Enthousiasmé par le projet, Shawyer a déclaré: « Je sais que me lancer dans le Vendée Globe sera le plus grand défi de ma vie. Je m'associe à l'un des meilleurs du secteur, Alex Thomson, et comme lui, j'ai toujours été compétitif et motivé. Avec le lancement de Canada Ocean Racing, nous avons trois objectifs clairs : devenir le premier Canadien à compléter le Vendée Globe, développer le sport de la voile hauturière au Canada et bâtir une entreprise prospère dans ce sport. Nous sommes une nation fière et aventureuse et il est temps pour le Canada de concourir sur la scène mondiale dans la course au large dans l'exercice en solitaire ».

Shawyer, un homme d'affaires prospère avec une expérience dans les solutions d'automatisation, se concentre non seulement à entrer dans l'histoire comme le premier Canadien à compléter le Vendée Globe, mais son objectif est de créer une entreprise canadienne qui est économiquement viable et fournit une plate-forme continue pour le développement continu de la voile hauturière au Canada. Thomson et son équipe apportent plus de 20 ans d'expérience, réputés pour avoir apporté le Vendée Globe à un public international, livrant à la fois sur et hors de l'eau, et pour leurs campagnes de commandite et de marketing hors concours pour des marques mondiales telles que HUGO BOSS, Nokia et Mercedes-Benz.

Thomson a déclaré: « Quand j'ai rencontré Scott, je savais qu'ensemble, nous pourrions poursuivre mon objectif de porter ce sport incroyable à un public international plus large. Je suis ravi qu'ensemble, nous inaugurions la nouvelle équipe Canada Ocean Racing. Le Vendée Globe et la voile hauturière en solitaire au large ont été une partie si importante de ma vie et est bien plus qu'un sport. Il inspire et mobilise tant de gens, et je pense que d'amener le sport à un marché relativement nouveau comme le Canada aidera à poursuivre la croissance et l'internationalisation du sport. Scott réunit tous les atouts nécessaires pour faire le tour du monde en solitaire et, avec son expérience en affaires, son dynamisme et son engagement, nous sommes en mesure de créer une campagne fructueuse à long terme et, pourquoi pas, de nous amuser un peu tout au long de ce périple

Le Vendée Globe est réputé être l'une des compétitions sportives les plus difficiles de la planète. Les skippers en solitaire concourent 24 heures sur 24 pendant quatre-vingts jours consécutifs, naviguant dans les océans les plus éloignés de la planète, où parfois, la personne la plus proche des skippers en solitaire se trouve dans la Station spatiale internationale. La course, qui a lieu tous les quatre ans, commence et se termine en France. L'itinéraire emmène les skippers sur 42 000 kilomètres sur quatre océans, autour du monde, sans escale et sans assistance. Célèbre pour sa capacité à inspirer les admirateurs avec des histoires de résilience et de triomphe sur l'adversité, la course et le sport soulignent également l'importance de la préservation de nos océans et l'impact du changement climatique sur notre planète.

Shawyer et l'équipe Canada Ocean Racing ont récemment commencé à s'entraîner alors qu'ils se préparent à participer à l'IMOCA Globe Series, une série de courses au large comprenant des traversées transatlantiques en solitaire et en double, menant à l'événement phare, le Vendée Globe en 2028. Grâce au mentorat de Thomson, qui a participé à 5 courses vendéennes, dont deux podiums et de nombreux records du monde, l'équipe de Shawyer sera dotée des connaissances et des outils nécessaires pour diriger une équipe sportive professionnelle performante.

L'équipe de Canada Ocean Racing fera la promotion de la nouvelle campagne auprès des admirateurs et des clubs de voile de Toronto, de Montréal, de Québec et d'Halifax durant les mois de septembre et d'octobre. Pour des mises à jour et pour suivre le programme de course de l'équipe, veuillez visiter CanadaOceanRacing.com ou l'une des poignées de médias sociaux et les mots-clics ci-dessous.

À propos de Canada Ocean Racing:

Canada Ocean Racing, fondée par Scott Shawyer, est une nouvelle équipe canadienne de voile hauturière qui participe à la série IMOCA Globe, y compris la redoutable course Vendée Globe. Scott Shawyer participera au Vendée Globe en 2028, dans le but de devenir le premier Canadien à terminer cette course en solitaire et sans escale autour du monde.

Canada Ocean Racing construira et dirigera une entreprise de voile hauturière de classe mondiale au Canada et, ce faisant, inspirera la prochaine génération, tout en créant une base solide pour le développement continu du sport d'un océan à l'autre.

À propos du Vendée Globe:

Le Vendée Globe est largement considéré comme le défi sportif le plus difficile de la planète, un défi qui voit les skippers en solitaire les plus accomplis du monde pousser leurs esprits et leurs corps à leurs limites à bord de navires en fibre de carbone de 18 mètres (60 pieds) de long, construits à cet effet pour résister aux sauvageries des océans du monde. Véritable vitrine du design, de la technologie et de l'aptitude sur l'eau, la course autour du monde n'a jamais été remportée que par un skipper français.

https://www.vendeeglobe.org/en

À propos de Scott Shawyer:

Scott Shawyer est le capitaine et président de Canada Ocean Racing, une nouvelle entreprise de voile hauturière de classe mondiale. Scott a été président et chef de la direction de JMP Solutions au cours des 25 dernières années, une entreprise de technologie industrielle qui fournit des services d'ingénierie et des solutions clés en main, et est crédité pour la croissance significative de l'entreprise avec 15 unités d'affaires situées au Canada et aux États-Unis. Skipper, aventurier et athlète de longue date, Scott a marché jusqu'au pôle Nord pour amasser plus de cinq cent mille dollars pour divers organismes de bienfaisance et, en tant que coureur de ski alpin accompli, il est membre de l'équipe canadienne des maîtres alpins.

À propos d'Alex Thomson:

Alex Thomson est le Britannique le plus rapide à naviguer en solitaire, sans assistance, sans escale autour du monde dans le Vendée Globe. Le plus jeune skipper à avoir remporté une course de yacht autour du monde, Thomson est l'un des skippers les plus renommés dans le sport de la voile hauturière. Avec plus de 25 ans à la barre, Thomson se concentre maintenant à soutenir d'autres projets de voile et à passer du temps avec sa jeune famille dans leur résidence de Jersey.

